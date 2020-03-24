برشلونة يخطط للتعاقد مع نجم إنتر ميلان





كشفت وسائل إعلام إيطالية أن برشلونة الإسباني يخطط للتعاقد مع الأرجنتيني الشاب لاوتارو مارتينيز نجم إنتر ميلان الإيطالي في الفترة المقبلة من سوق الإنتقالات الصيفية.

وأفاد الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا بأن برشلونة عرض على إنتر ميلان مبلغ 70 مليون يورو بالإضافة إلى التخلي عن نجمي الفريق أرتورو فيدال ونيلسون سيميدو.

وأشار نيكو شيرا إلى أن إنتر ميلان رفض العرض المقدم من البرسا وأنه يرغب في الحصول على 110 مليون يورو وهو تقريباً قيمة الشرط الجزائي الموجود في عقد النجم الأرجنتيني.

وأفادت تقارير صحفية إيطالية في منتصف الشهر الماضي بأن برشلونة الإسباني يخطط لإدراج بعض نجومه ضمن عرضه من أجل التعاقد مع الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز نجم هجوم إنتر ميلان الإيطالي.

وأكدت صحيفة توتو سبورت الإيطالية أن إدارة النادي الكتالوني يُمكن أن يدرج نجوم مثل البرازيلي فيليب كوتينيو والتشيلي أرتورو فيدال والفرنسي جان كلير توديبو والإسباني كارليس ألينيا.

وأوضحت الصحيفة الإيطالية أن ذلك يعود إلى أن برشلونة ليس مستعدًا لدفع الشرط الجزائي في عقد لاوتارو مارتينيز مع إنتر ميلان والذي يبلغ 111 مليون يورو والذي يُمكن كسره في أول أسبوعين في شهر يوليو المقبل.

وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن برشلونة سيحاول من خلال عملية تضمين اللاعبين خفض تقييم إنتر ميلان بشأن مهاجم الألبيسيليتي الدولي والمُقدر بحوالي 150 مليون يورو.