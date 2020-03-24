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شوبير يتنبأ بمصير الدوري المصري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:26 ص
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عبد القادر عرابي
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تنبأ الإعلامي ونائب إتحاد كرة القدم المصري أحمد شوبير، بمصير بطولة الدوري المصري وبطولة دوري أبطال أفريقيا خلال هذا الموسم، بعد توقف النشاط الكروي بسبب كارثة إنتشار فيروس كورونا.



ونشر شوبير تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقعي التواصل الإجتماعي فيس بوك وتويتر، حيث قال: "قريباً تأجيل الأوليمبياد رسمياً".



وتابع شوبير: "تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية الأفريقية لإشعار آخر، وتوقعات حول إلغاء بطولة الدوري المصري بجميع درجاته لهذا الموسم".



وقرر الإتحاد المصري لكرة القدم تعليق كافة البطولات وابأنشطة الكروية في مصر، في أعقاب تفشي فيروس كورونا في البلاد.



كما قرر الإتحاد الأفريقي "كاف" تأجيل مباريات الدور نصف النهائي لبطولتي دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية، حتى إشعار آخر.



وسيقرر إتحاد الكرة المصري مصير البطولة خلال أيام، حيث من المتوقع أن يتم تأجيل الدوري حتى منتصف مايو القادم.
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