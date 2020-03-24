وزير التعليم يرد على التسريبات (فيديو)

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن تفاصيل المستندات المسربة عبر "السوشيال ميديا"، لافتًا إلى أنه يتم تداول هذه المستندات على أنها حقيقية، وينشرها محررون ومراسلون لمحطات على صفحاتهم.





وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" الذي يعرض عبر فضائية " mbcمصر" ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الاثنين، أنه تم تسريب ورقتين داخليتين، أحداهما جوابًا مرسلًا للمديريات من الوزارة لأغراض لا يعلمها إلا الوزارة، معقبا:" احنا قولنا يا جماعة هنعلن آخر الأسبوع ونحتاج لفرصة".





وأشار وزير التربة والتعليم، إلى أنه تم أيضا تسريب مذكرة معروضه على الوزير بخصوص الشهادة الإعدادية، لافتًا إلى أن عرض مذكرة على الوزير شيء والقرار شيئا آخر، مؤكدًا أن الأوراق المسربة ما زالت في المطبخ.





في سياق آخر، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.في غضون ذلك،أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.