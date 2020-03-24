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تعثر مفاوضات برشلونة مع تير شتيجن

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:24 ص
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تيرشتيجن
تيرشتيجن
عبد القادر عرابي
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أشارت تقارير صحفية إسبانية، أن المفاوضات بين حارس مرمى برشلونة الإسباني مارك أندري تير شتيجن وإدارة ناديه بخصوص تمديد التعاقد، وصلت لطريق مسدود.



ووفقاً لما ورد عن صحيفة سبورت المقربة من برشلونة، فإن إدارة برشلونة قررت تعليق المفاوضات مع شتيجن حتى إشعار آخر.




ويرتبط شتيجن بعقد مع برشلونة يمتد حتى صيف 2022، إلا أن إدارة النادي الكتالوني تأمل في الحفاظ على الدولي الألماني لأطول فترة.



وأضافت الصحيفة، أن شتيجن لا يمانع في البقاء مع برشلونة، لكنه في الوقت ذاته يريد التقدير المادي من إدارة ناديه.



ورفض شتيجن آخر العروض المقدمة من برشلونة، والذي ينص على حصوله على مبلغ 6.5 مليون يورو عن الموسم الواحد.



وتترقب أندية تشيلسي الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني وضعية شتيجن، لإنتهاز الفرصة والتقدم بعرض لضمه.
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