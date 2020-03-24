Advertisements
Advertisements
Advertisements

بعد تقبيل الرئيس الصربي لعلم الصين.. عمرو عبد الحميد: "كورونا" سيغير شكل العلاقات بين دول العالم (فيديو)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 02:22 ص
Advertisements
Advertisements

قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن المؤشرات العالمية السياسية، تشير إلى أن ما بعد كورونا ليس كما قبلها، حيث أن العلاقات الدولية سيحدث بها تغييرًا كبيرًا، في مفاهيمها وأسسها لتشكل علاقات جديدة بين الدول، فالشرق لن يبقى شرقًا والغرب لن يبقى غربًا. 

وأضاف عبد الحميد في برنامجه رأي عام المذاع على قناة TeN، أن جمهورية صربيا المرشحة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، والتي كانت إحدى ولايات الاتحاد اليوغسلافي، تشعر بالأسى من قارة أوروبا، مشيرا إلى أن الرئيس الصربي ظهر في فيديو منذ عدة أيام يكاد يبكي من الحزن وخيبة الأمل لأن بلده الصغير يتعرض لأزمة كورونا حيث ظهر في الفيديو يقول أنه لا يوجد ما يسمى تضامن أوروبي، وكذلك التضامن الدولي.

واستطرد قائلًا إن الرئيس الصربي أكد في خطابه أن الصين وحدها هي السبيل لعبور هذه الأزمة ، مشيرًا إلى أنه بالفعل استجابت الصين للمطالب  وأرسلت له فرقا طبية، واستقبلهم الرئيس الصربي في المطار وذهب ليقبل العلم الصيني أمام الكاميرات عرفانا بالجميل وموقف الصين.
Advertisements

أخبار تهمك

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 4 ساعات

"فيروس ضعيف".. مفاجآت سارة عن كيفية مواجهة "كورونا".. ولكن احترس من "التوتر والقلق"

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الرئيس الأمريكي بشأن علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ أقل من ساعة

أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

01:31 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status