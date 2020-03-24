بعد تقبيل الرئيس الصربي لعلم الصين.. عمرو عبد الحميد: "كورونا" سيغير شكل العلاقات بين دول العالم (فيديو)





قال الإعلامي عمرو عبد الحميد، إن المؤشرات العالمية السياسية، تشير إلى أن ما بعد كورونا ليس كما قبلها، حيث أن العلاقات الدولية سيحدث بها تغييرًا كبيرًا، في مفاهيمها وأسسها لتشكل علاقات جديدة بين الدول، فالشرق لن يبقى شرقًا والغرب لن يبقى غربًا.





وأضاف عبد الحميد في برنامجه رأي عام المذاع على قناة TeN، أن جمهورية صربيا المرشحة للدخول إلى الاتحاد الأوروبي، والتي كانت إحدى ولايات الاتحاد اليوغسلافي، تشعر بالأسى من قارة أوروبا، مشيرا إلى أن الرئيس الصربي ظهر في فيديو منذ عدة أيام يكاد يبكي من الحزن وخيبة الأمل لأن بلده الصغير يتعرض لأزمة كورونا حيث ظهر في الفيديو يقول أنه لا يوجد ما يسمى تضامن أوروبي، وكذلك التضامن الدولي.



