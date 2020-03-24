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'الصحفيين': مشروع العلاج مستمر في تقديم خدماته رغم غلق النقابة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:53 ص
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نقابة الصحفيين - أرشيفية
نقابة الصحفيين - أرشيفية
ميسون أبو الحسن
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قال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، إن مشروع العلاج مستمر في تقديم خدماته، للأعضاء وأسرهم رغم غلق النقابة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن قرار مجلس النقابة بغلقها احترازيًا لمدة أسبوعين، لمواجهة فيروس كورونا، لن يحول دون تقديم المشروع لخدماته للصحفيين وأسرهم، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لحماية القائمين على المشروع، والزملاء أعضاء النقابة.

وأوضح "عبدالمجيد" أن العاملين بالمشروع سيتم تقليصهم لأقل عدد ممكن للعمل بالتناوب، على اجهزة الكمبيوتر لاستخراج البيانات المطلوبة، فيما سيتم تلق طلبات التحويل عبر الواتس وإرسالها للمستشفيات ومراكز التحاليل بذات الألية، للحد من تحرك الزملاء.

وفيما يتعلق بالاشتراك الاستثنائي في المشروع، قال: "تم مد الاشتراك الاستثنائي إلى الخميس المقبل، ويستطيع راغبي الاشتراك إرسال مندوب، يُسلم الأوراق لموظف على باب النقابة، يتولى نقلها إلى القائمين على المشروع".

وأعلن "عبدالمجيد" عن تخصيص رقم واتس على مدار الساعة، لتلق أي استغاثة من  الزملاء وأسرهم فيما يخص الاشتباه بإصابات كورونا، وهو ٠١٢٨٨٨٨٨٧٢٠، ليتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم الزملاء، عبر التواصل مع وزارة الصحة، والجهات المعنية، فيما يتم تقديم الخدمات الخاصة بالمشروع عبر التواصل، على رقم الهاتف والواتس ‭٠ ١٠٢ ٣١٨٢٣٩٣‬‭
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