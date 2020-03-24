بسبب صلاح.. أسطورة مانشستر يونايتد يصدم نجم ريال مدريد









كشف أسطورة مانشستر يونايتد الإنجليزي عن اللاعب الأفضل بين الثنائي محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى وبين إيدين هازارد لاعب ريال مدريد الإسبانى.





وقال مدافع الشياطين الحمر السابق، ريو فيرديناند، أن محمد صلاح الان أفضل من هازارد لاعب ريال مدريد على الرغم من إعترافه أن النجم البلجيكي فى موقف رجل لرجل أفضل من الدولي المصري.





واكمل فيرديناند "هازارد في خطر كبير، فهو رغم قدرته في التغلب على أي لاعب في موقف فردي، لم يعش وقتا جيدًا منذ انضمامه لريال مدريد بسبب الإصابات".



