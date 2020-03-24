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وزير التعليم: نقدر قلق الناس.. ونمر بظروف صعبة (فيديو)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:20 ص
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بوابة الفجر
مروة عبدالعزيز
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إننا نقدر قلق الناس على أولادهم، لافتًأ إلى أنه في هذه الظروف الصعبة نحاول أن نخرج بأقل الخسائر.

وأضاف شوقي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والذي يعرض عبر فضائية " mbcمصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الإثنين، أن وزارة التربية والتعليم، أخذت مجموعة من القرارت، وتم بثها في فيديو لطمأنة الناس عقب أزمة فيروس كورونا مباشرة.

وأشار إلى أن تم الرد على الناس أولا بأول، وتم توضيح كل الأمور فيما يخص النقل، وأكدنا أنه بخصوص الشهادات سيتم دراسة الأمر، لأنها تحدد مصير الطلاب.

هذا وقد أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.

وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.

وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.

في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.
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الكلمات المفتاحية

وزير التعليم فيروس كورونا صحة عالمية ازمة فيروس كورونا

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