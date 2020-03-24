Advertisements
Advertisements
Advertisements

بايرن ميونخ يسعي للتعاقد مع نجم برشلونة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:49 ص
Advertisements
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
محمد جمال
Advertisements


كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن نادى بايرن ميونخ الألماني يسعي بقوة للتعاقد مع حارس مرمي الفريق الكتالوني  تير شتيجن خلال الفترة القادمة لتدعيم مركز حراسة المرمي.

وأشارت الصحيفة أن العملاق الباڤاري كان يقوم بالتجديد لكبار الفريق ديفيد ألابا، توماس مولر، والحارس مانويل نوير، لكن في أسابيع تغيرت الظروف، بسبب فيروس كورونا.

وأكدت الصحيفة أن بايرن يريد التوقيع مع تير شتيجن وهو أصغر ب 6 سنوات من مانويل نوير، ويملك كافة الإمكانيات التي يريدها الفريق، لدرجة أنهم تواصلوا بالفعل مع اللاعب خلال الفترة الماضية ".
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 12 ساعة

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ ساعة و 12 دقيقة

أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

منذ ساعتين

"فيروس ضعيف".. مفاجآت سارة عن كيفية مواجهة "كورونا".. ولكن احترس من "التوتر والقلق"

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة من الرئيس الأمريكي بشأن علاج فيروس كورونا

منذ ساعة و 15 دقيقة

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ أقل من ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

01:31 ص

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status