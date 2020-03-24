بايرن ميونخ يسعي للتعاقد مع نجم برشلونة









كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن مفاجآة تخص مستقبل نجم برشلونة خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وذكرت صحيفة " سبورت" الإسبانية أن نادى بايرن ميونخ الألماني يسعي بقوة للتعاقد مع حارس مرمي الفريق الكتالوني تير شتيجن خلال الفترة القادمة لتدعيم مركز حراسة المرمي.





وأشارت الصحيفة أن العملاق الباڤاري كان يقوم بالتجديد لكبار الفريق ديفيد ألابا، توماس مولر، والحارس مانويل نوير، لكن في أسابيع تغيرت الظروف، بسبب فيروس كورونا.



