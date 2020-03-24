طفل مصري حديث الإعلام فى النمسا بعد مساعدته 400 مسنا فى أزمة كورونا (فيديو)





أجرى الإعلامي عمرو عبد الحميد، لقاءًا مع طفل مصري يُدعي "ميسرة" يعيش في النمسا، وأطلق مبادرة لمساعدة كبار السن وغير القادرين على نزول الشارع من أجل شراء مقتنياتهم والسلع التي يرغبون في شراءها من المتاجر، حيث أصبح حديث الصحافة والإعلام في النمسا، وذلك من خلال اتصال عبر تطبيق "سكايب".





وقال الطفل "ميسرة"، خلال لقائه في برنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة "TeN"، إنه يعطى مساعدات للمواطنين في النمسا من أجل الحصول على ما يريدون فى منازلهم، دون الحاجة إلى النزول إلى الشارع لزيارة المتاجر وإجراء التعاملات التجارية، مشيرا إلى أنه حصل على مساعدات كبيرة من بعض المواطنين ودعم نفسي كبير، من الذين أبدوا اعجابهم بالمبادرة، مؤكداً أنه يبدأ عمل من الساعة 7 صباحا وحتى الساعة 11 صباحا، وإنه يأخذ احتياطات كبيرة حتى لا يصاب بفيروس كورونا المُستجد.





وأضاف "ميسرة"، إنه قام بعمل قاعدة بيانات كبيرة لـ 400 مسن في فيينا، من أجل مساعدتهم للحصول على ما يشائون دون أن يتحركوا من منازلهم خوفا من إصابتهم بفيروس كورونا، حيث يعمل كوسيط بين العميل وبين المتاجر، وفي البداية حذره والده حتى لا يصاب بالفيروس لكنه بعد ذلك شجعه على ما أقبل عليه.







