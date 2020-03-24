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من بينهم محرز.. لاعبين خالفوا قواعد الحجر الصحي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:44 ص
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رياض محرز
رياض محرز
حسام مجدي
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لايزال يعاني العالم في الفترة الأخيرة من كارثة كبرى بسبب انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" بل وأثر على الحياة في أغلب دول العالم أن لم تكن كل دول العالم. 
 
إلغاء الدوريات العالمية بسبب كورونا 
وتسبب فيروس كورونا في إلغاء الدوريات العالمية أجمعها كالدوري الإيطالي والإنجليزي والإسباني والفرنسي والألماني وغيرها بالاضافه إلى البطولات الأوروبية كبطولة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي واليورو. 
 
وبعد ذلك قررت العديد من الأندية وضع لاعبية في الحجر الصحي كإجراء وقائي للحفاظ عليهم من انتقال العدوى أو إصابته بفيروس كورونا. 
 
هروب بعض اللاعبين من الحجر الصحي  
 
ولكن شهدت الفترة الأخيرة هروب العديد من اللاعبين من الحجر الصحي رغبة منهم في العودة إلى بلادهم أو لعدم شعورهم بالراحة داخل الحجر. 
 
وقد هرب حتى الآن 7 لاعبين من الحجر الصحي أغلبهم من نادي يوفنتوس الإيطالي وتعرض بعضهم للإصابة بفيروس كورونا عقب هروبهم من الحجر. 
 
ويقدم لكم موقع "الفجر" أسماء اللاعبين الذين هربوا من الحجر الصحي حتى الآن وهم كالآتي: 
 
1- الأرجنتيني جوانزالوا هيجواين مهاجم نادي يوفنتوس الذي حاول أن يغادر من إيطاليا ليعود إلى الأرجنتيني ولكن قامت قوات الشرطة الإيطالية بالقبض عليه والتحقيق معه. 
 
2- الأرجنتيني باولو ديبالا نجم نادي يوفنتوس الذي خالف قواعد الحجر الصحي التي وضعها له النادي ولكنه تعرض إلى الإصابة بفيروس كورونا هو وصديقته. 
 
3- الجزائري رياض محرز نجم نادي مانشستر سيتي والذي خالف قواعد الحجر الصحي وحاول مغادرة إنجلترا والعودة إلى الجزائر. 
 
4- الألماني سامي خضيرة نجم نادي يوفنتوس الذي حاول مغادرة الحجر الصحي في إيطالي ليعود إلى بلده. 
 
5- حارث لاعب نادي شالكة الألماني والذي كان الحالة الأغرب التي قامت بكسر قواعد الحجر الصحي حيث غادر ليشرب الشيشة. 
 
6- الصربي ميراليم بيانيتش لاعب وسط نادي يوفنتوس والذي غادر هو الأخر الحجر الصحي في إيطاليا ليعود إلى بلده من جديد. 
 
7- رودريجو بينتانكور لاعب نادي يوفنتوس وغادر أيضا هو الأخر ليعود إلى بلده بعد أن تقدم بطلب إلى ناديه بالمغادرة. 
 
ولكن هل سنشاهد لاعبين آخرين سيقوموا بكسر قواعد الحجر الصحي ليتعرض بعضهم بالإصابة بفيروس كورونا أو يهدد نفسه وأسرته أم سيلتزم باقي اللاعبين بقواعد الحجر. 
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