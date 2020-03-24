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آخرهم أودوي ... مشاهير تماثلوا للشفاء من كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:38 ص
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اودوي
اودوي
عبد القادر عرابي
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يواصل فيروس كورونا سيطرته على الأوضاع الراهنة في العالم في الوقت الحالي، بعد أن تسبب في إصابة الحياة بالشلل التلم في معظم دول العالم.




وتسبب الفيروس في إيقاف جميع بطولات كرة القدم في أوروبا، مما أفقد الجميع لذة متابعة مباريات كرة القدم، بالإضافة للخسائر المادية الجسيمة التي تكبدتها جميع الأندية والإتحادات الرياضية.



وعلى الرغم من أن الموقت مازال صعباً، إلا أنه هناك العديد من الحالات التي تحولت من الحالة الإيجابية للحالة السلبية، وقهر ذلك الفيروس اللعين.



وعلى مستوى مشاهير الساحرة المستديرة، كان آخر،المنتصرين على كورونا، هو نجم تشيلسي الشاب كالوم هودسون أودوي، والذي أعلن ناديه بالأمس في بيان رسمي تعافيه من المرض.



وأصيب أودوي صاحي الـ19 عاماً بالمرض منذ أسوعين، وتم دخوله للحجر الصحي إلى أن تعافى بشكل كامل.




ولحق أودوي بأسطورة ميلان السابق باولو مالديني ونجله دانيلي، واللذين تعرضا للعدوى منذ أيام قليلة، لكنهما سرعان ما تماثلا للشفاء، بعد أن تم عزلهما وإتباعهما للإرشادات الصحية المتبعة.




وكان أول المتعافين، مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا، والذي أصيب منذ فترة بعيدة.


ودخل أرتيتا الحجر الصحي، وعاد بعد عدة أسابيع، معلناً شفاؤه من المرض بشكل تام وعودته لحالته الطبيعية.
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