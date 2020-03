"كايروكي" يطرق أبواب السماء في أغنية جديدة لمواجهة "كورونا"

غنية كإعادة توزيع لأغنية أجنبية الأصل، لكن بشكل شبابي كعادة الفريق الشهير.

وجاءت تعليقات المتابعين ايجابية من حيث قبولهم للأغنية ومن حيت كون الأغنية باللغة الانجليزية، ومنهم من طلب إعداد حفلة خاصة بهم أونلاين، وجاء الإعجاب بالأغنية من الفنان آسر ياسين.





وكلمات الأغنية هي: "أمّاه، انزعى هذه الشارة عن صدري، لم أعد قادراً على النظر، كل شيء يغدو مظلماً فى عيني، أشعر كأنني.. أطرقُ باب السماء".



الجدير بالذكر أن "كايروكي" تابع حفلاته الغنائية في الدول الأوروبية، وتم الانتهاء منها في شهر فبراير الماضي والتي شملت العديد من العواصم" لندن، برلين، باريس"، وجاءت حغلاتهم ب شعار كامل العدد بالإضافة إلى نفاذ تذاكر الحفل قبل إقامته بأيام، لكن تم توقف حفلات شهر مارس بسب الكرونا.





فريق "كايروكي" يعد من أشهر الفرق الغنائية فى مصر، بدأوا بشكل رسمى فى 2003، والفرقة مكونة من خمسة أفراد، هم: أميرعيد "غناء وجيتار"، شريف هوارى "جيتار وصوت:، تامر هاشم "درامز"، آدم الألفى "باص جيتار"، شريف مصطفى "أورج"، وقد نشر في شهر فبراير دويتو يجمع أمير عيد وهاني عادل في "اول مرة اتقابلنا"، كلمات الشاعر حازم ويفي، وألحان وتوزيع ايمزى، وتسجيل ومكساج وماسترجورج.











تعتبر هذه الأغنية في الادأصل للشاعر الأمريكي بوب ديلان، وهي واحدة من أغاني البوب ​​الأكثر شعبية التي تسمع في الجنازة، واستخدمت الأغنية كموسيقى تصويرية في الفيلم الألماني "طرق أبواب الجنة" هو فيلم كوميدي و جريمة للمخرج والمؤلف توماس يان، واسم الفيلم مستمد من الأغنية ذاتها وتم غناء هذه الاغنية من العديد مثل "Avril lavvigne و Roger waters و Antony and the johnsons و brayn ferry" عبر السنوات الماضية.وعلق الفريق عبر صفحته الرسمية بإنستجرام قائلًا:" كلنا مع بعض حتى لو الظروف بعدتنا عن بعض، خالوا بالكم من نفسكم، وحافظوا على المسافات بينكم وبين بعض، مع كتابة أسم الأغنية "Knockin the haven's door" واستكملوها ب"coverd by cairokee".