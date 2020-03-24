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موعد عرض "ممالك النار" على قناة "CBC"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:45 ص
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بوابة الفجر
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تعرض قناة CBC الفضائية، مسلسل "ممالك النار" على شاشتها، بداية من يوم السبت المقبل 28 مارس.

يتناول المسلسل في إطار تاريخي الحقبة الأخيرة لدولة المماليك وآخر السلاطين طومان باي، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، وأثر ذلك في تغيير منطقة الشرق الأوسط.

مسلسل "ممالك النار" بطولة الفنان خالد النبوي، ورشيد عساف، ومحمود نصر، وياسين بن قمرة، وسهير بن عمارة، وكندة حنا، وعبد المنعم عمايري، ونضال نجم، وخالد نجم، ومن ﺇﺧﺮاﺝ أليخاندرو توليدو  وتأليف محمد سليمان عبدالمالك.


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