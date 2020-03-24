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في ظل تفشي فيروس كورونا.. صفقات تطبخ علي نار هادئة بين كبار أوروبا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:31 ص
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نيمار ومبابي
نيمار ومبابي
علي ماهر حلمي
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رغم تشفى فيروس كورونا الجديد في العالم ووقف الأنشطة الرياضية بجميع الدول مثل بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " بالإضافة إلي الدوري الاسباني و الألماني و الإيطالي والفرنسي الممتاز كما أن أعلن الاتحاد الأوربي لكرة القدم تأجيل بطولاتي دوري أبطال أوروبا و الدوري الاوربي الي أجل غير مسمى وتأجيل بطولة كأس الأمم الأوروبية اليورو لموسم لتقام عام 2021 بدلا من 2020.

ظلت كبار الأندية الأوربية تعمل علي حسم صفقات الموسم الجديد حسب التقارير الأوربية حيث يصارع كل من نادي ريال مدريد وبرشلونة الاسباني ونادي بايرن ميونيخ الألماني علي ضم اللاعب الدولي الألماني ساني جناح نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة الذي يرغب في الرحيل عن صفوف النادي الإنجليزي بعد حرمان مانشستر سيتي من المشاركة لمدة عامين في البطولات الأوروبية.

وذكرت ذكرت تقارير صحفية اسبانية أن إدارة نادي برشلونة الاسباني تعمل علي حسم صفقات الانتقالات الصيفية القادمة بالتعاقد مع اللاعب الدولي البرازيلي نيمار جونيور مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بالإضافة إلي المهاجم الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز لاعب نادي إنتر ميلان الإيطالي لتعزيز خط هجوم الفريق الكتالوني في الموسم الجديد.

بينما يسعي نادي ليفربول الإنجليزي للتعاقد مع الجناح الدولي الإنجليزي سانشو لاعب نادي بوروسيا دورتموند الألماني بالإضافة إلي المهاجم الدولي الألماني تيمو فيرنر لاعب نادي لايبزيج الألماني لتعزيز خط هجوم الفريق تحسبا لرحيل أحد نجوم ثلاثي المقدمة اللاعب الدولي المصري محمد صلاح والمهاجم الدولي البرازيلي روبيرتو فيرمينو والنجاح الدولي السنغالي ساديو ماني.

وترغب إدارة نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة فلورنتينو بيريز في التعاقد مع اللاعب الدولي الفرنسي كليان مبابي مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة لتعزيز خط هجوم الفريق رغم إصرار إدارة النادي الفرنسي على بقاء اللاعب.
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