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كارول سماحة: لهذا السبب قررت طرح كليب "مش هعيش" في هذا الوقت

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:31 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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كشفت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن سبب طرحها لفيديو كليب "مش هعيش" في هذا التوقيت بعد عدة تأجيلات بسب أزمة فيروس كورونا التي يعيشها العالم العربي والعالم.


وقالت كارول سماحة، في مداخلة هاتفية ببرنامج "ET بالعربي"، "أخيرًا كليب مش هعيش نزل بعد حيرة طويلة وقعت فيها بين أنزل الفيديو كليب ولا لأ، وخصوصا بالوضع الصعب اللي عايشنا مع فيروس كورونا".


وأضافت كارول سماحة: " قررت أعمل استفتاء واسأل الناس اللي بتحبني وتسمعني عبر السوشيال ميديا إذا كانوا مع اما ضد انه ينزله الكليب وكانت الأغلبية مع انه ينزل الكليب، وخصوصا بإن الناس بها الوقت متواجدة ب البيت ولا تفعل شيئ، ورأي الجمهور هو شجعني انزل الكليب".


وتابعت "حسيت ان الموسيقي هي دواء وعلاج ويعني نحنا نسمع الموسيقي بأي حالة إذا كنا مبسوطين أو زعلانين ودائما بحاجة ان نستمع إلى الموسيقي في ليش لا ومن هون اخدت قرار انزل فيديو كليب مش هعيش ".

وأعربت عن سعادتها برد فعل الجمهور بكليب" مش هعيش" مشيرة إلى أن معظم الناس بتحايس أن الكليب عم يرجع كارول الممثلة مع بعض وهو درامي جدا، وهو بتناول موضوع الخيانة وهي مش أول مرة بقدمه لكنها طريقة مختلفة".


يشار إلي أن فيديو كليب "مش هعيش" من إخراج جاد شويري، والأغنية من كلمات الشاعر أمير طعيمة، وألحان إسلام زكى،"وتم تصوير الفيديو كليب في فرنسا.


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