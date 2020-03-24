Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخرهم ديبالا..قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:27 ص
Advertisements
ديبالا
ديبالا
علي ماهر حلمي
Advertisements


أعلن اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وشهدت الأيام القليلة الماضية إصابة العديد من اللاعبين  بفيروس كورونا الجديد في الدول الأوربية أبرزهم المدافع الدولي الإيطالي روجاني ولاعب الوسط الدولي الفرنسي ماتويدي لاعبا نادى يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي ثلاث لاعبين من نادي ليستر سيتي الإنجليزي و 5 لاعبين في صفوف نادي سامبدوريا الإيطالي كما أعلن نادي فالنسيا الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن 5 حالات إيجابية للاعببه عقب إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول وأخيرا إصابة اللاعب البرازيلى جوناثاس دي خيسوس مهاجم نادي إلتشي الاسباني بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحوصات إيجابية والتي اجراها بعد ظهور أعراض الفيروس الجديد.

يذكر أن رابطة الأندية الانجليزية وقفت مسابقة بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " لمدة شهر خوفا من انتشار الفيروس كما تم وقف بطولة الدوري الاسباني و الإيطالي و الألماني والفرنسي الممتاز لأجل غير مسمى مثلما فعل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي.
Advertisements

أخبار تهمك

وزير الإعلام يحسم الجدل حول فرض حظر التجوال

منذ ساعة و نصف

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 11 ساعة

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 3 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 3 ساعات

أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

"فيروس ضعيف".. مفاجآت سارة عن كيفية مواجهة "كورونا".. ولكن احترس من "التوتر والقلق"

منذ حوالي 3 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 10 ساعات

فنانة شهيرة تعلن شفائها من "كورونا" بعد 7 أيام من إصابتها بالفيروس

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ 37 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

12:31 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

10:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status