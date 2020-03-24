أخرهم ديبالا..قائمة اللاعبين المصابين بفيروس كورونا









أعلن اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر إصابته بفيروس كورونا المستجد.





وشهدت الأيام القليلة الماضية إصابة العديد من اللاعبين بفيروس كورونا الجديد في الدول الأوربية أبرزهم المدافع الدولي الإيطالي روجاني ولاعب الوسط الدولي الفرنسي ماتويدي لاعبا نادى يوفنتوس الإيطالي بالإضافة إلي ثلاث لاعبين من نادي ليستر سيتي الإنجليزي و 5 لاعبين في صفوف نادي سامبدوريا الإيطالي كما أعلن نادي فالنسيا الاسباني عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن 5 حالات إيجابية للاعببه عقب إجراء اختبارات فيروس كورونا للاعبي الفريق الأول وأخيرا إصابة اللاعب البرازيلى جوناثاس دي خيسوس مهاجم نادي إلتشي الاسباني بفيروس كورونا بعد ظهور نتائج الفحوصات إيجابية والتي اجراها بعد ظهور أعراض الفيروس الجديد.



