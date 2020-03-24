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أيمن أشرف يتحدث عن الفارق بين فايلر وحسام البدري

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:25 ص
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ايمن اشرف
ايمن اشرف
محمد جمال
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تحدث أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن الفارق بين المدير الفنى السويسري رينيه فايلر وعن مدرب منتخب مصر الأول حسام البدري ومدرب الأهلي السابق. 

وقال أيمن أشرف، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن هناك فرق كبير بين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الحالي للأهلي وبين حسام البدري، المدرب السابق للفريق.

وأكد أيمن أشرف خلال استضافته في برنامج نمبر وان على قناة النهار: "كابتن حسام البدري صاحب فضل كبير عليا فهو صاحب تصعيدي وصاحب قرار عودتي للأهلي من جديد وضمني للمنتخب من جديد"

وأوضح: "لكل من البدري وفايلر طريقته الخاصة، حسام البدري عصبي داخل الملعب بعكس فايلر"

وفي سياق آخر، شدد أيمن أشرف: "قصر القامة لم يقف عائق امامي، الجميع يقول أنني قصير القامة ولكن أتعامل بنجاح معها واسعى دائما لتطوير مستوايي"
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