وزيرة التضامن تكشف عن طريقة دعم المتضررين من فيروس "كورونا" (فيديو)

قالت الدكتورة نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء مكونة من أكثر من 5 وزارات، مهتها حصر المتضريين من فيروس كورونا.

وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الإثنين، أن العمالة المؤقتة والموسمية وأصحاب المحال الذين تضرروا بسبب فيروس كورونا، سوف تهتم بهم الحكومة وتساعدهم عن طريق تخصيص مبالغ مالية لهم عن طريق الحكومة، كما يتم تخصيص جزء أخر عن طريق منظمات المجتمع المدني.

وأضافت القباج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" والذي يعرض عبر فضائية "mbc مصر" مع الإعلامي عمرو أديب، أمس الإثنين، أن العمالة المؤقتة والموسمية وأصحاب المحال الذين تضرروا بسبب فيروس كورونا، سوف تهتم بهم الحكومة وتساعدهم عن طريق تخصيص مبالغ مالية لهم عن طريق الحكومة، كما يتم تخصيص جزء أخر عن طريق منظمات المجتمع المدني.

وأشارت إلى أن هذه اللحظة هي التي يجب أن يتكاتف فيها الشعب المصري، وسيتم مراعاة الأوقات التي يتم منع فتح المحلات والمقاهي فيها.





هذا وقد أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.





وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.





وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.





في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.





وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



