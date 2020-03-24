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عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:17 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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قررت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي، إيقاف عدد من الفنانين وهم حازم إيهاب والممثل محمود الليثي وسارة درزاوي وهنا غنيم وذلك في بيان لها.

وجاء من ضمن قرارات نقابة المهن التمثيلية عدم تعامل أعضاءها مع المنتج عادل المغربي والمنتج الفني محمد جمال وإيقاف كلا من الفنانين الذين سبق ذكرهم.

كما قررت النقابة التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المذكورين وذلك لأنهم يقومون بالتمثيل بدون أخذ موافقة من النقابة.

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