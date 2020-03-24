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عمرو السولية : حسام عاشور أفضل لاعب وسط أخر 10 سنوات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:07 ص
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عمرو السولية
عمرو السولية
محمد جمال
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تحدث عمرو السولية لاعب وسط النادي الأهلي عن رحيل حسام عاشور لاعب الفريق خلال الفترة القادمة عن صفوف القلعة الحمراء.

وعلق عمرو السولية، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عدم تجديد إدارة الأهلي مع حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي وقائد الفريق الأحمر.

وتابع السولية في مداخلة عبر برنامج نمبر وان على قناة النهار: "حسام عاشور أفضل لاعب وسط في أخر 10 سنوات وحقق بطولات كثيرة مع الأهلي"

وأضاف: "أتمنى لعاشور التوفيق في مرحلته المقبلة ولكن هو لاعب صاحب أهمية كبيرة للغاية في الملعب وخاصة بسبب خبرته".
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