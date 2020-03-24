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خاص - لوسي لـ"لفجر الفني": لا أحضر حاليا لأعمال جديدة.. وهذه نصيحتي للجمهور للوقاية من "كورونا"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 01:36 ص
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بوابة الفجر
لمياء علي
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تحصد النجمة لوسي خلال الفترة الحالية النجاحات الكثيرة التي حققتها من خلال مشاركتها في الجزء الثالث من مسلسل "البيت الكبير" والذي أشاد به عدد كبير من الجمهور.

وقالت لوسي،  في تصريح خاص لـ "الفجر الفني" إنها لا تستعد لأي أعمال فنية جديدة خلال الفترة القادمة.

كما وجهت لجمهورها نصيحة ذهبية من خلالنا للوقاية من فيروس كورونا، طالبتهم خلالها بالبقاء في المنزل لكي نتجنب حدوث أي إصابة بالفيروس ومنعًا للتجمعات التي قد تكون سبب رئيسي في نقل العدوى.

جدير بالذكر أن "البيت الكبير" من بطولة لوسى، وسوسن بدر، مجدى كامل، وريم بوشناق، وحجاج عبد العظيم، وطارق صبرى، ودنيا المصرى، وريم هلال، وأحمد صيام، وياسمين سمير، وشريف باهر، وتيسير عبد العزيز وإيمان أيوب، وتأليف أحمد صبحى، وإنتاج ممدوح شاهين، وإخراج محمد النقلى.

يشار إلى أن مسلسل "البيت الكبير"، تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول قضايا المرأة فى الصعيد، فيما يتعلق بالإرث وتسلط الرجال والثأر، وغيرها من المشكلات الاجتماعية التى لا تزال تفرض نفسها بقوة على محافظات الوجه القبلي.


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