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شاهد.. توم هانكس بعد 14 يوما في الحجر الصحي.. هل تغيرت ملامحه؟ (صورة)

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:57 ص
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بوابة الفجر
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كشف  الممثل العالمي توم هانكس، آخر تطورات حالتة الصحية بعد أسبوعين من إعلانه وزوجته الإصابة بفيروس كورونا، في تغريدة على صفحته في "تويتر".

وأكد في تغريدته إنه وزوجته الممثلة ريتا ويلسون، في وضع أفضل بعد خضوعهما للحجر في أستراليا، كما نشر صورة لهما ظهر خلالها بملامح متغيرة بعض الشيء.

ودعا متابعيه إلى احترام التعليمات والإبقاء على مسافة بين الشخص والآخر، مؤكدًا أن الوقاية تعني عدم نقلنا الفيروس إلى أي شخص وألا ينقله أي شخص إلينا.

وأضاف "الأمر سيستغرق وقتا، لكن إذا اعتنينا ببعضنا البعض وإذا ساعدنا حيثما أمكننا ذلك وتعاضدنا ستسهل الأمور. ويمكننا أن نخرج من هذه الأزمة".


شاهد.. توم هانكس بعد 14 يوما في الحجر الصحي.. هل تغيرت ملامحه؟ (صورة)
شاهد.. توم هانكس بعد 14 يوما في الحجر الصحي.. هل تغيرت ملامحه؟ (صورة)
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