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مصطفى محفوظ يكشف لـ"الفجر الفني" عن تفاصيل أغنيته الجديدة

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:54 ص
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بوابة الفجر
نور طلعت
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كشف الفنان مصطفى محفوظ، عن تفاصيل أغنيته الجديدة "الوضع صعب" المقرر طرحها قريبًا عبر مواقع السوشيال ميديا وموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

وقال مصطفى، في تصريح خاص لـ"الفجر الفني": "أستعد لطرح الأغنية خلال اليومين المقبلين، وموضوع الأغنية عن الوضع الحالي الذي تمر به البلاد".

وأضاف محفوظ،: "هدف الأغنية توعية الناس وهي من كلمات الشاعر حسام سعيد، ألحان مصطفى شكري، توزيع أحمد أمين، وإنتاج مصطفى السويفي".

وعن ألبومه الجديد قال مصطفى، إنه يستعد لطرحه خلال فصل الصيف، حيث أنه يعمل حاليًا على الانتهاء من كافة تفاصيل الألبوم فلم يتبقى له سوى ثلاث أغاني لم يتم تسجيلهم.

 ويتعاون محفوظ في الألبوم مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين هم تامر علي وليد سعد ياسر نور احمد محيي محمد يحي مدين الشعراء احمد علي موسي وائل توفيق عوض بدوي عمرو تيام الموزعيين كريم عبد الوهاب مدحت خميس توما.





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