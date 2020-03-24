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الأرصاد تزف خبرًا سارًا بشأن طقس اليوم الثلاثاء

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:54 ص
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أرشيفية
أرشيفية
الفجر
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا أعلنت فيه حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 24 مارس 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية، وجاءت كالتالي:

القاهرة الكبرى
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

الوجه البحري
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، والرياح معتدلة.

السواحل الشمالية الغربية
طقس مائل للبرودة نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح نشطة.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء
طقس لطيف نهارًا، شديد البرودة ليلًا، شبورة صباحًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر
طقس معتدل نهارًا، شديد البرودة ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

شمال الصعيد
مائل للحرارة نهارًا، بارد ليلًا، أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، والرياح معتدلة.

جنوب الصعيد
حار نهارًا، لطيف ليلًا، والرياح معتدلة.

أما بالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة على مختلف أنحاء البلاد، فقد جاءت كالتالي:
القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26

شبين الكوم: الصغرى 15 والعظمى 26

طنطا: الصغرى 13 والعظمى 25

دمنهور: الصغرى 13 والعظمى 23

الإسكندرية: الصغرى 14 والعظمى 20

بلطيم: الصغرى 14 والعظمى 21

مطروح: الصغرى 13 والعظمى 18

السلوم: الصغرى 10 والعظمى 21

سيوة: الصغرى 13 والعظمى 24

بورسعيد: الصغرى 16 والعظمى 21

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 20

الزقازيق: الصغرى 14 والعظمى 25

الاسماعيلية: الصغرى 12 والعظمى 26

السويس: الصغرى 13 والعظمى 26

العريش: الصغرى 13 والعظمى 23

رفح: الصغرى 12 والعظمى 22

رأس سدر: الصغرى 15 والعظمى 22

نخل: الصغرى 10 والعظمى 27

نويبع: الصغرى 16 والعظمى 27

طابا: الصغرى 15 والعظمى 25

كاترين: الصغرى 09 والعظمى 20

الطور الصغرى 13 والعظمى 27

شرم الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 27

الغردقة: الصغرى 15 والعظمى 28

مرسى علم: الصغرى 16 والعظمى 27

الفيوم: الصغرى 14 والعظمى 29

بني سويف: الصغرى 14 والعظمى 29

المنيا: الصغرى 13 والعظمى 30

أسيوط: الصغرى 12 والعظمى 30

سوهاج: الصغرى 15 والعظمى 32

قنا: الصغرى 15 والعظمى 33

الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 34

أسوان: الصغرى 17 والعظمى 35

أبوسمبل: الصغرى 17 والعظمى 36

الوادي الجديد: الصغرى 14 والعظمى 35

شلاتين: الصغرى 18 والعظمى 33

أبو رماد: الصغرى 18 والعظمى 32

حلايب: الصغرى 19 والعظمى 31

رأس حدربة: الصغرى 19 والعظمى 30
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