مروان محسن: "بتصعب عليا نفسي بسبب شوية أطفال"

أكد مروان محسن مهاجم النادي الأهلي انه مستمر في التدريبات داخل المنزل للحفاظ على لياقته البدينة في ظل توقف المسابقة.



وقال مروان في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أتدرب في المنزل وأنفذ برنامج وضعه لنا الفريق، فضلا عن انتظامي في تناول الطعام الصحي للابتعاد عن زيادة الوزن.



وعن انتقاد البعض له بشكل دائم قال : لا اعلم ماذا افعل، سواء ظهرت بشكل جيد او العكس لا يعجب أحد، اتعرض للسخرية بشكل لا يمكن وصفه ولا استطيع ترجمته.



واكمل: أسرتي تتابع تلك الامور وبكل تأكيد "بيصعب عليا نفسي"، في النهاية بعض الأطفال "ليس لهم اهمية" يديرون الصفحات على السوشيال.



واكد بشتغل على نفسي بشكل جيد وفايلر يساندني ويعطي لي الثقة دائما وينصحني بعدم الالتفات لاحد، فلا أشغل بالي بأحد.



وأشار: نعد الجمهور بتحقيق لقب افريقيا واسعادهم، مؤكدا بأنهم تمنوا مواجهة صن داونز بدور الثمانية وظهروا بكل غل أمامهم.



وبسؤاله عن افضل المهاجمين في مصر قال : مصطفى محمد جيد للغاية وارى انه مستقبل المنتخب، اتمنى ان لا يستمع لأحد ويستمر في تألقه.



واتم كلماته : الاهلي لم يتحدث معي بشأن تمديد تعاقدي.