رامي ربيعة : أتمني مواجهة الزمالك فى نهائي دوري أبطال إفريقيا









تحدث رامى ربيعه مدافع النادي الأهلي عن الفريق الذى يتمنى مواجهته فى نهائي دوري ابطال إفريقيا للموسم الجديد 2019_2020، فى حال الصعود على حساب الوداد المغربي.





وقال رامي ربيعة، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الفريق الأحمر يركز في مواجهة الوداد المغربي بدوري أبطال إفريقيا.





وتابع ربيعة في مداخلة لبرنامج نمبر وان على قناة النهار: "طرف المباراة النهائية لا يشغلنا ونركز بلقاء الوداد الأهم"





وأضاف: "تلاحم المباريات والمواسم سبب كثرة الاصابات في الأهلي"



