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رمضان صبحي: تفاجئت بقرار رحيل شريف إكرامي عن الأهلي وتم حل مشكلة بادجي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:40 ص
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علي نبوي
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أحاول أن أتناقش معه ولا أحد يقرر له، فهو شخصية عنيدة للغاية".
قال رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه تفاجئ بقرار رحيل شريف إكرامي عن النادي الأحمر نهاية الموسم.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"أستشير شريف إكرامي في الكثير من الأمور، وفي الأخر اتخذ قراري".

وتابع :"من الممكن الأخذ بوجهة نظره في بعض الأمور، وأحب استفاد منه".

وأوضح :"تفاجئت من إعلان شريف بالرحيل عن الأهلي، وما كتبه عبر موقع الشخصي بموقع التواصل "تويتر".

وزاد :"نعرف جيدا بأن شريف إكرامي بأن القرارات التي يتخذها تكون من منظور مختلف ولكن هو يفكر جيدا ويتخذ القرار الصح".

وأشار :"لو أخذ برأيي في هذا القرار كنت سأحترم قراره، وأتمنى التوفيق له في النادي القادم".

وأوضح :"شريف يخوض التدريبات بشكل قوي، وسعيد برغبته في اللعب بشكل أساسي".

وعن الموسم المقبل قال :"لم أتخذ أي قرار فيما يخص خطواتي المقبلة، ولكني أجلت ذلك لنهاية الموسم ومن الصعب اتخاذ مثل هذه القرارات".

وحول قرار العودة للأهلي في الصيف الماضي قال :"رجعت لشريف وأخذت برأيه ولكن في النهاية القرار اتخذت القرار الصحيح والحمد لله نسير بشكل مميز".

وعن مشكلة بادجي الأخيرة في مران الأهلي :"المشكلة تم حلها عندما ذهبنا لغرف خلع الملابس البعض يريد تكبير الموضوع وهو أمر ليس بجديد".
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