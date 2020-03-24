فنانة شهيرة تعلن شفائها من "كورونا" بعد 7 أيام من إصابتها بالفيروس

أعلنت الممثلة الأوكرانية، أولغا كوريلينكو شفائها من فيروس "كورونا" المستجد، وذلك بعد أسبوع من عزلها داخل الحجر الصحي، وذلك عبر صورة لها بموقع "إنستجرام"، والتي تظهر فيها وهي تجلس مع ابنها أمام المدفأة، بينما ترتدي كمامة طبية.





وكشفت الممثلة الأوكرانية عن الأعراض التي مرت بها خلال الأسبوعين الماضيين، فقالت: "لمدة أسبوع شعرت بسوء شديد، وكنت نائمة في الفراش في غالب الوقت، وأعاني من حمى وصداع شديدين".





واضافت: "في الأسبوع الثاني ذهبت الحمى، ولكن كان هناك سعال خفيف وشعرت بالتعب الشديد".