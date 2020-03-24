عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري





تحدث مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عن مستقبل الدوري المصري بعد توقف النشاط الرياضي، بسبب تفشي فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم.





وأكد رئيس الزمالك على عدم استكمال مسابقة الدوري هذا الموسم، بعد قرار تعليق النشاط الرياضي في مصر مؤخرا.





و أبلغ مرتضى منصور الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون بعدم استكمال الدوري هذا العام، وهو ما تسبب في تأجيل العودة للتدريبات الجماعية.





وطالب رئيس الزمالك من الجهاز الفني الاستعداد من الآن لخوض مباراتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، المقرر لهما مايو المقبل، أمام الرجاء المغربي"







