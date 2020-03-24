Advertisements
Advertisements
Advertisements

شريف إكرامي: سأرفض الزمالك وتركت الأهلي لأن اللعب "واحشني"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:18 ص
Advertisements
شريف إكرامي
شريف إكرامي
علي نبوي
Advertisements
قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اتخذ قرار الرحيل عن القلعة الحمراء في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أنه سيرفض الانتقال للزمالك في حالة تلقيه عرض.

وأضاف :"القرار في هذا التوقيت مقبول لأن محمد الشناوي يسير بشكل مميز مع الفريق".

وتابع :"لا أعتقد بأن الزمالك سيقدم لي عرضا، ولا أعتقد أيضا بأني سأوافق في حالة حدوث ذلك".

وواصل :"متأكد بأن الزمالك لن يعرض علي، وهي قضية محسومة".

وأردف :"لا يوجد نادي يرغب في التعاقد مع شريف إكرامي وهو لا يعلم بأنه متعاقد معه من أجل المشاركة بشكل أساسي".

وأوضح :"جلست احتياطي في أكبر نادي في مصر، تركت الأهلي لأن اللعب "واحشني"".

وزاد :"لا زلت أتدرب بنفس القوة ولا يزال لدي الطموح لتحقيق شئ".

وأشار :"المقابل في النادي الأهلي لو لم أرحل عنه كان سيكون أكبر مما سأتقاضاه في أي ناد أخر".

واوضح:"لم أقصر في حق نفسي على الإطلاق، ما تملكه هو المعطيات وأسباب النجاح وأن تحافظ على نفسك، كل فرد يفعل ما عليه وفي حالة عدم التوفيق لا يعاتب نفسه أو يلومها لأنه بذل كل ما لديه".

وعن المرة التي رفض تواجده في القائمة قال :"كابتن طارق سليمان أبلغني في إحدى المباريات بأن الكابتن حسام البدري أبلغني بأنني سأكون خارج القائمة وقمت بإبلاغه بأنني لن أسافر".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

منذ حوالي 3 ساعات

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 10 ساعة

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ ساعتين و 23 دقيقة

"فيروس ضعيف".. مفاجآت سارة عن كيفية مواجهة "كورونا".. ولكن احترس من "التوتر والقلق"

منذ ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الإثنين 23 مارس: 30 مليون لضم نجم الأهلي.. الاقتراب من حسم صفقة خليفة محمد صلاح.. مفاجأة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ أقل من ساعتين

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ أقل من نصف ساعة

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 7 ساعات

أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

منذ أقل من نصف ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

12:31 ص

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

10:40 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

09:38 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status