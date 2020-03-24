شريف إكرامي: سأرفض الزمالك وتركت الأهلي لأن اللعب "واحشني"

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إنه اتخذ قرار الرحيل عن القلعة الحمراء في التوقيت المناسب، مشيرا إلى أنه سيرفض الانتقال للزمالك في حالة تلقيه عرض.



وأضاف :"القرار في هذا التوقيت مقبول لأن محمد الشناوي يسير بشكل مميز مع الفريق".



وتابع :"لا أعتقد بأن الزمالك سيقدم لي عرضا، ولا أعتقد أيضا بأني سأوافق في حالة حدوث ذلك".



وواصل :"متأكد بأن الزمالك لن يعرض علي، وهي قضية محسومة".



وأردف :"لا يوجد نادي يرغب في التعاقد مع شريف إكرامي وهو لا يعلم بأنه متعاقد معه من أجل المشاركة بشكل أساسي".



وأوضح :"جلست احتياطي في أكبر نادي في مصر، تركت الأهلي لأن اللعب "واحشني"".



وزاد :"لا زلت أتدرب بنفس القوة ولا يزال لدي الطموح لتحقيق شئ".



وأشار :"المقابل في النادي الأهلي لو لم أرحل عنه كان سيكون أكبر مما سأتقاضاه في أي ناد أخر".



واوضح:"لم أقصر في حق نفسي على الإطلاق، ما تملكه هو المعطيات وأسباب النجاح وأن تحافظ على نفسك، كل فرد يفعل ما عليه وفي حالة عدم التوفيق لا يعاتب نفسه أو يلومها لأنه بذل كل ما لديه".



وعن المرة التي رفض تواجده في القائمة قال :"كابتن طارق سليمان أبلغني في إحدى المباريات بأن الكابتن حسام البدري أبلغني بأنني سأكون خارج القائمة وقمت بإبلاغه بأنني لن أسافر".