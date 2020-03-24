نجم ريال مدريد على رادار مانشستر سيتي





أفادت تقارير صحفية بريطانية بأن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي الإنجليزي يرغب في تعزيز دفاع الفريق السماوي في الفترة المقبلة وأنه يفكر في ضم نجم من ريال مدريد.





وكشفت صحيفة مانشستر ايفننج نيوز البريطانية أن بيب جوارديولا يفكر في التعاقد مع المدافع الفرنسي الدولي رافائيل فاران.





وأكدت الصحيفة البريطانية أن الفرنسي فاران قد يفكر في الرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للبحث عن تحدٍ جديد في نادي جديد.





وذكرت الصحيفة البريطانية أن فاران يلعب في صفوف ريال مدريد منذ عام 2011 ويعتبر واحداً من أهم نجوم الفريق وحقق كل الألقاب الممكنة على الرغم من أن عمره 26 عامًا فقط.



