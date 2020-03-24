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تحمل 65 مصابًا بكورونا.. سفينة عبرت قناة السويس وهكذا تم التعامل معها

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 08:48 ص
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سفينة
سفينة
كـسـاب أحـمـد
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس: إن الهيئة عندما علمت برغبة سفينة تحمل 65 مصابًا بفيروس كورونا، قامت بإبلاغ وزارة الصحة بهذا الأمر، التي حذرت من خطورة صعود أي مرشدين على ظهر السفينة ولذلك قامت الهيئة بإرشاد السفينة عن بعد، من دون وجود مرشد على ظهرها.

ولفت" ربيع"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e"، مساء الاثنين، إلى أن هذه السفينة كانت متجهة إلى إيطاليا، وخرجت من القناة الساعة الثالثة بعد الظهر اليوم.

وأشار إلى أن الهيئة، تقوم بإجراء الكشف على أي مرشد قبل الصعود وبعد الهبوط من السفينة، وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا.

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات والنصائح الواجب إتباعها لتفعيل إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد في المنازل. 

وتضمنت التعليمات الحرص على ممارسة التمارين الرياضية في المنزل وليس الصالات الرياضية التى يمكن أن تكون مصدرا لنقل العدوي عن طريق لمس الأسطح.

ونصحت الوزارة بالمواظبة على نظافة اليدين جيدا باستمرار، بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون، إلى جانب إتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة عند السعال والعطس، والحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، والتخلص من المنديل بعد ذلك فورا في سلة المهملات وغسل اليدين مع التأكد من توافر المناديل الورقية في مكان العمل.

وطالبت الوزارة بتجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج وخاصة الدول التي ظهر بها المرض، أو اللذين تظهر عليهم أعراض حمى وسعال، والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد "3 أقدام" مع أي شخص يسعل أو يعطس.


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