"القومي للتغذية" يحدد 3 مشروبات لرفع المناعة ضد كورونا

قال الدكتور مجدي نزيه، رئيس قسم وحدة التثقيف بالمعهد القومي للتغذية: إن طبق السلطة متعدد الألوان مهم جدًا لرفع مناعة الجسم بشكل عام، لذلك هناك ضرورة لزيادة الألوان داخل طبق السلطة لرفع المناعة.



وتابع "نزيه"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج " حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الإثنين، أن رفع المناعة ضد فيروس كورونا تكون بتناول 3 مشروبات تتمثل في: المرمرية، والقرفة، والينسون، وإضافة عشب الكركم على أي نوع من الشربة، مع الفلفل لأنه يساعد على هضم الكركم.



وفي سياق آخر، أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإعلام المصري في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" عالميًا، مؤكدًا أنه يقوم بدور رائع فى التوعية بمخاطر الأزمة.



وأوضح السيسي، خلال لقائه مع عدد من السيدات المصريات من مختلف المجالات بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية، أن الإعلام المصرى لعب دورا هاما فى مواجهة التشكيك وترويج الشائعات فى تلك الأزمة، وأبرز الدور الكبير الذى تقوم به الدولة المصرية لمواجهة خطر هذا الوباء.



وأشار الرئيس السيسي إلى الدور التوعوى الذى لعبه الإعلام المصرى أيضًا لمواجهة انتشار الفيروس، مطالبا وسائل الإعلام المرئية والمسموعة القيام بدور أكبر في نشر التوعية الحقيقية للشعب المصري بشأن أزمة كورونا.



وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.



وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.



وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



ولفت إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندى، و4 حالات من المصريين.