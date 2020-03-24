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شريف إكرامي: لا أتحمل خسارة بطولة إفريقيا 2017 بمفردي

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:10 ص
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شريف إكرامي
شريف إكرامي
علي نبوي
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قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن والده لم يعلم ميعاد رحيله علن النادي الأحمر، مؤكدا بأن رينيه فايلر هو الوحيد الذي كان يعلم ذلك وكان يتحدث معه باستمرار.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"علاقة كابتن إكرامي مع كابتن محمود الخطيب هي شخصية، لكن شريف إكرامي ليس لاعبا ناشئا ولكنه شخصية مستقلة".

وتابع :"لا أعلم هل والدي كان يرغب في رحيلي عن الأهلي أو مسألة توقيت الإعلان عن الرحيل".

وأشار :"فايلر هو الوحيد الذي كان يعلم بما سأفكر، ووعدني بأنني سأشارك، في الموسم الماضي لعبت لكن مع لاسارتي لم أشارك".

وأوضح :"كان هذا التصور بالنسبة لي بأن الاتجاه في النادي الأهلي هو عدم الاعتماد على شريف إكرامي ومحمد الشناوي هو الحارس الأساسي للنادي ولمنتخب مصر".

وعن محمد الشناوي قال :"في أول موسم له جلسه كاملا على مقاعد البدلاء، وعقب موسم 2017 كابتن حسام البدري اتخذ قرارا بجلوسي احتياطيا".

وواصل :"خسارة بطولة كبيرة مثل إفريقيا لا يتحملها لاعب فقط، ولكن هي مسئولية الجميع".

وأضاف :"الشناوي حصل على الفرصة وظهر بمستوى مميز، وكان من الصعب الحصول على فرصة المشاركة، وحزنت على عدم المشاركة مع المنتخب في كأس العالم".

وأشار :"عندما قمت بالتجديد للأهلي في عام 2017 بأرقام ليست كبيرة وكان هناك متغيرات في النادي وبعض المشاكل، والتجديد كان على بياض".

وأوضح :"التجديد على بياض يعني بأن اللاعب أبدى رغبته في البقاء بالنادي، ثم بعد ذلك يتم النقاش على المقابل المادي".
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