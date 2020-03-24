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ملخص الحلقة الثالثة من مسلسل "حكايات بنات 4"

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:04 ص
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بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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اختتمت الحلقة الثانية بنظرات وابتسامات بين "جميلة"، وشخص غريب أثناء تواجدها في الصحراء، ودرات الحلقة الثانية حول مشكلة كل فتاة، ف "عائشة" في مشكلة مع والدها بسبب الجامعة، بينما "جايدا"، تتشاجر دائماً مع صديقها "رامي"، وأيضاً "نور" علاقتها متوترة مع زوجها "مروان".


مسلسل "حكايات بنات"، بطولة ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هاجر أحمد، هند عبد الحليم، أحمد كرارة، حازم إيهاب، خالد منصور، كريم العمري، وآخرون.


ويعرض "الفجر الفني" ملخص الحلقة الثالثة من "حكايات بنات 4":


1- تبادلت "جميلة" النظرات والابتسامات مع ذلك الشخص الغريب أثناء وجودها في الصحراء، الأمر الذي دفع الشخص أن يذهب ليتعرف عليها، ولكن بدأ التعارف بخناقة لطيفة، ثم بعد ذلك بدأوا الحديث عن الصحراء وجمالها، ليأتي "يحيي" منظم الكامب والرحلات ليسلم علي "جميلة"، ويعرفها ب"فارس" وأنه سيكون شريك معه في الكامب القادم، ذلك الشخص الذي كانت تقف معه.



٢- بينما "ثائر" مشغول بعلاقته مع "فريدة"، التي تركت حفل الخطوبة وذهبت له إلى منزله، لتعرف ماسبب عدم حضوره الحفل معها، رغم اتفاقهما، الأمر الذي دفع "ثائر"، ليعترف لها أن السبب أنه وجد البنات في الجامعة يتحدثون عن بنت كتبت مشكلتها على جروب خاص بالبنات، تحكي فيها عن قصة حبها لشخص مغرم بممثلة غيرها، لم تعترف "فريدة" أنها هذه البنت، وطلبت من "ثائر" أن يحدد وضع علاقتهما، ولكن "ثائر"، لم يعطيها رد مناسب، الأمر الذي جعلها تترك "ثائر"، وترحل.


٣- فيما يخص "جايدا"، ورامي فهما كالعادة في شجار دائم، لرفض "رامي"، طريقة "جايدا" في التفكير، وحدث بينهما خناقة بعد أن رأ "رامي"، ملابس "جايدا"، في صورة لها على "الفيسبوك"، وطلب منها أن تمسح هذه الصورة، ولكنها رفضت، ورفضت طريقته في التعامل معها، وتركته وذهبت.


٤- نعود مرة ثانية إلى "جميلة"، و"فارس"، الذين اتفقوا أن يكونوا أصدقاء، ف"جميلة"، شد انتباهها في "فارس" أنه شخص واثق من نفسه، ولديه طريقة تفكير مختلفة، وشعرت أنها تعرفه من زمان وأن هذه ليست أول مرة تراه، وهذا الأمر شعر به أيضاً "فارس" تجاه جميلة، فهو يري أنها فتاة طريقة تفكيرها مختلفة وتشبه طريقة تفكيره.


٥- بينما "نور" تحاول أن توطد العلاقة بينها وبين زوجها "مروان"، وخاصة بعد آخر مرة عندما لم تذهب معه حفل الخطوبة، ووعدته بأنها سوف تعوض هذه الخروجة بخروجة خاصة بهما.



٦- "جايدا" تشعر بالمسؤولية وقيمة الأهل وتواجدهم، عندما تتصل بوالدتها لتخبرها أنها تحتاج إلى فلوس، فتشرح لها والدتها الظروف التي يمر بها والدها، فتتقبل "جايدا" الوضع وتخبرها أنها تفتقدوهما كثيراً، وأن الفلوس رغم أنها مهمة ولكن لا تساوي قيمة أن يكون أهلك بجوارك.


٧- كالعادة "عائشة" في صراع دائم مع والدها بسبب رفض والدها لقسم "الميكانيكا"، التي تدرسه في الجامعة، ولكن "عائشة"، مصممة على حلمها، ولم ينجح أحد في إقناعها، فمحاولة"عمرو" باتت بالفشل، ومحاولة زوجة والدها أيضاً فشلت.

٨- والدة "مروان" تلمح ل "نور" ببعض الكلمات التي تدل على أنها تعرف شيء عن علاقة "مروان"، و"نور" قبل الزواج، الأمر الذي ازعج "نور"، وطلبت من "مروان" أن يتدخل ولكن "مروان" شخص سلبي، ولا يتدخل في شيء ويترك "نور" دائماً متعصبة ويرحل.


٩- "فريدة" تذهب إلى "ثائر" مرة أخرى إلى منزله لتعترف له أنها البنت التي نشرت مشكلتها على الجروب، ولتحسم الأمر في علاقتها مع "ثائر"، ويحسم الأمر بأن "ثائر"، و"فريدة"، سيكونوا أصدقاء وليس أحباء، وتتقبل "فريدة"، الوضع حتي لا تبعد عن "ثائر".


١٠- اختتمت الحلقة الثالثة بأن "نور" استعانت بصديقتها "عائشة"، لتحكي لها ماحدث من والدة "مروان"، وأنها تخشي أن يكون "مروان" قال لها عن الزواج العرفي الذي كان بينهما قبل الزواج الشرعي، و"عائشة" تحاول أن تهدي نور بطريقتها الكوميديا، التي جعلت "نور"تخرج من مزاجها السيء.



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