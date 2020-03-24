شريف إكرامي يحكي كواليس جلسته لجنة التخطيط في الأهلي ويكشف عن موعد إعلان ناديه الجديد

كشف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كواليس الجلسة التي عقدها مع لجنة التخطيط في النادي الجمعة الماضية.



وقال في تصريحات تلفزيونية :"لو مضيت على عقود الانتقال لنادي أخر لم أكن لأجلس مع النادي في جلسة الجمعة الماضية".



وتابع :"في الجلسة لم يكن هناك كلام عن إقناعي بالرحيل عن النادي ولكن كان تلبية لرغبتي في الرحيل".



وأضاف :"كنت متوقع سيناريو أخر وطريقة حوار أخرى لكني لم أجد، على الرغم بأنه لن يغير أي شيء".



وأشار :"الكابتن محمود الخطيب لم يتحدث معي نهائيا بخصوص هذا الأمر، الموضوع بالنسبة لي أنني وصل لي تصور وسيفهم الشخص الصورة".



وتابع :"عندما اتخذت القرار كان صعبا للغاية، وفي نفس التوقيت الاتجاه في النادي كان هناك ترحيب".



وأوضح :"رؤيتي كانت صحيحة وأبلغت ذلك في جلسة الجمعة الماضية مع لجنة التخطيط".



وأتم حديثه :"في التوقيت المناسب سأعلن عن وجهتي المقبلة احتراما للمكان الذي أتواجد فيه، وللنادي الذي وقعت له".

