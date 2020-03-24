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شريف إكرامي يحكي كواليس جلسته لجنة التخطيط في الأهلي ويكشف عن موعد إعلان ناديه الجديد
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 ص
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علي نبوي
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كشف شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي كواليس الجلسة التي عقدها مع لجنة التخطيط في النادي الجمعة الماضية.
وقال في تصريحات تلفزيونية :"لو مضيت على عقود الانتقال لنادي أخر لم أكن لأجلس مع النادي في جلسة الجمعة الماضية".
وتابع :"في الجلسة لم يكن هناك كلام عن إقناعي بالرحيل عن النادي ولكن كان تلبية لرغبتي في الرحيل".
وأضاف :"كنت متوقع سيناريو أخر وطريقة حوار أخرى لكني لم أجد، على الرغم بأنه لن يغير أي شيء".
وأشار :"الكابتن محمود الخطيب لم يتحدث معي نهائيا بخصوص هذا الأمر، الموضوع بالنسبة لي أنني وصل لي تصور وسيفهم الشخص الصورة".
وتابع :"عندما اتخذت القرار كان صعبا للغاية، وفي نفس التوقيت الاتجاه في النادي كان هناك ترحيب".
وأوضح :"رؤيتي كانت صحيحة وأبلغت ذلك في جلسة الجمعة الماضية مع لجنة التخطيط".
وأتم حديثه :"في التوقيت المناسب سأعلن عن وجهتي المقبلة احتراما للمكان الذي أتواجد فيه، وللنادي الذي وقعت له".
وقال في تصريحات تلفزيونية :"لو مضيت على عقود الانتقال لنادي أخر لم أكن لأجلس مع النادي في جلسة الجمعة الماضية".
وتابع :"في الجلسة لم يكن هناك كلام عن إقناعي بالرحيل عن النادي ولكن كان تلبية لرغبتي في الرحيل".
وأضاف :"كنت متوقع سيناريو أخر وطريقة حوار أخرى لكني لم أجد، على الرغم بأنه لن يغير أي شيء".
وأشار :"الكابتن محمود الخطيب لم يتحدث معي نهائيا بخصوص هذا الأمر، الموضوع بالنسبة لي أنني وصل لي تصور وسيفهم الشخص الصورة".
وتابع :"عندما اتخذت القرار كان صعبا للغاية، وفي نفس التوقيت الاتجاه في النادي كان هناك ترحيب".
وأوضح :"رؤيتي كانت صحيحة وأبلغت ذلك في جلسة الجمعة الماضية مع لجنة التخطيط".
وأتم حديثه :"في التوقيت المناسب سأعلن عن وجهتي المقبلة احتراما للمكان الذي أتواجد فيه، وللنادي الذي وقعت له".
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