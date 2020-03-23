Advertisements
Advertisements
Advertisements

الرقابة المالية تلغي آلية الإيقاف المؤقت لتداولات البورصة في حالات الصعود

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:57 م
Advertisements
البورصة المصرية
البورصة المصرية
أحمد الشيخ
Advertisements
تقدم مجلس إدارة البورصة المصرية بمقترحاً اعتمدته الهيئة العامة للرقابة المالية، يقضي الغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت على مستوى مؤشر EGX100 للسوق ككل في حالات الصعود اتساقا مع الأسواق العالمية والاكتفاء بآلية الإيقاف المؤقت في حالات الهبوط فقط.

وجاءت تلك الخطوة بعد استعراض تقرير معد من قبل اتحاد البورصات العالمية بشأن الأسواق التي تعلق التداولات في حالات التذبذب الشديدة في المؤشرات المرجعية، والذي أظهر أن هناك عدداً من الأسواق تقوم بتعليق التداولات لفترة محددة في حالات الانخفاض فقط في قيمة المؤشر، ولاتطبقها في حالات الارتفاع.

وتقضي القواعد الحالية بالبورصة المصرية، بإيقاف التداولات لمدة نصف ساعة في حالات صعود أو هبوط مؤشر EGX100 بنسبة 5%.

وفي ضوء التنسيق التشاور المستمر بين إدارة البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية لاتخاذ ما هو مناسب من إجراءات وتدابير لمساندة ودعم سوق الأوراق المالية، وانطلاقاً من القواعد المنظمة لإيقاف التداول في سوق الأوراق المالية المصري ودراسة أثر إيقاف التداول في حالات الصعود والهبوط خلال الفترة الماضية، اتخذ مجلس إدارة البورصة قرارا باستمرار التداولات في حالات صعود السوق وإلغاء العمل بآلية الإيقاف المؤقت ي حالات ارتفاع الاسعار وذلك على مستوى المؤشر فقط.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية قد اعتمدت مقترح البورصة بإجازة تلقي شركات السمسرة لأوامر العملاء من خلال البريد الالكتروني أو الرسائل النصية باستخدام تطبيقات الهاتف المحمول شريطة أن يكون منصوص على تلك الوسيلة بعقد فتح الحساب مع العميل وكذا إقرار العميل بمسئوليته عن كافة الأوامر الصادرة من البريد الالكتروني أو رقم الهاتف المذكور بالعقد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مجلس ادارة البورصة صعود البورصة الرقابة المالية البورصة المصرية اخبار البورصة

أخبار تهمك

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 8 ساعات

بديل حسام عاشور.. الأهلي يُجهز للصفقة الكبرى

منذ حوالي 7 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ أقل من ساعتين

أخبار الزمالك اليوم الإثنين 23 مارس: 30 مليون لضم نجم الأهلي.. الاقتراب من حسم صفقة خليفة محمد صلاح.. مفاجأة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

منذ ساعة

الصحة: تسجيل 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ووفاة 5 حالات

منذ ساعتين و 35 دقيقة

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ ساعتين و 44 دقيقة

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 6 ساعات

رياح مثيرة للرمال والأتربة.. "الأرصاد" و"البيئة" يحذران من تقلبات حالة الطقس الفترة المقبلة

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

"الرقابة المالية": توسيع نطاق آلية التداول لتشمل أكبر عدد من الأوراق المقيدة

غدًا.. بدء تطبيق خفض زمن الإيقاف المؤقت لـ١٠دقائق بالبورصة المصرية

اخبار البورصة المصرية اليوم الخميس 3-1-2018

البورصة تصدر معايير اختيار الأوراق المالية المؤهلة لآلية الاقتراض بالغرض البيع

بموافقة الرقابة المالية.. "اتش سي" تبدأ في العمل بآلية اقتراض الأوراق المالية

محمد عمران: مد فترة تقديم القوائم المالية لشركات البورصة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
10:35 م

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

10:40 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

09:38 م

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

09:07 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status