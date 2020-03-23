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"ترامب" يوقع قراراً يخص المستلزمات اللازمة لمكافحة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:51 م
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الرئيس الأمريكي - ترامب
الرئيس الأمريكي - ترامب
الفجر
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وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الإثنين، قرارا يقضي بـ"منع التلاعب بأسعار المستلزمات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا المستجد" المسبب لمرض (كوفيد - 19)، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وأعلنت وزارة الصحة الأمريكية، صباح اليوم، عن تسجيل 4 آلاف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليتجاوز إجمالي الإصابات في أمريكا الـ35 ألف حالة.

وارتفع عدد المصابين بفيروس" كورونا" في الولايات المتحدة، بأربعة آلاف حالة في آخر 24 ساعة، وصولًا إلى 35206 شخص، وعدد الوفيات بلغ 471 حالة، بحسب جامعة "جونز هوبكنز".

وفي وقت سابق من اليوم، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

وبحسب أحدث إحصائية، فقد تجاوز عدد المصابين بفيروس كورونا، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي 354 ألف شخص، وتخطى عدد الوفيات 15 ألف شخص، فيما شفي أكثر من 103 آلاف شخص حول العالم.

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد صنفت في يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا "وباء عالميا"، ثم عادت لتصنفه "جائحة"؛ مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

ومن الجدير بالذكر أن فيروس كورونا انتشر في البداية من مقاطعة هوبي في الصين، ثم انتقل إلى عدد من دول العالم، وتعتبر الصين أنها بدأت في ضبط انتشار الفيروس، وعدد الوفيات خارج مقاطة "هوبي" بدأ في التراجع، إلا أن منظمة الصحة العالمية حذرت من التفاؤل بشأن ضبط المرض.

وكانت بداية ظهور الفيروس في الصين، في نهاية ديسمبر الماضي، التي مازالت تحتل المرتبة الأولى عالميا من حيث عدد المصابين الذي تجاوز 81 ألفا، تليها إيطاليا بأكثر من 39 ألف، ثم الولايات المتحدة الأمريكية بأكثر من 39 ألف، ثم إسبانيا بأكثر من 33 ألفا، ثم ألمانيا بأكثر من 27 ألف حالة إصابة، وأصبحت إيران في المرتبة السادسة عالميا بأكثر من 23 ألف حالة إصابة.

وعطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين، وأوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
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الكلمات المفتاحية

كورونا ترامب الرئيس الأمريكي أمريكا

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