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رسمياً .. نجم تشيلسي يتجاوز محنة كورونا

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:42 م
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بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي اليوم، تماثل نجمه الشاب كالوم هودسون أودوي من الإصابة بفيروس كورونا.

وقال النادي اللندني في بيان رسمي اليوم: "هودسون أودوي بحالة جيدة الآن، وعاد لحالته الطبيعية"

وكان صاحب الـ19 عاماً قد أصيب بفيروس كورونا في يوم 13 مارس الماضي، بعد أن جاءت نتائج فحوصاته إيجابية.

ودخل أودوي في الحجر الصحي الذي دام طيلة أسبوعين ماضيين، ليتم شافؤه رسمياً اليوم.

ويعد أودوي ثاني الحالات التي تماثلت للشفاء من فيروس كورونا في الدوري الإنجليزي، بعد إعلان شفاء مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا من الفيروس في وقت سابق.

وخاض أودوي 25 مباراة مع تشيلسي هذا الموسم، سجل خلالها 3 أهداف مع الفريق بجميع البطولات.

يذكر أن الدوري الإنجليزي تم تأجيله حتى يوم 3 أبريل المقبل للمرة الثانية، وأصبح مصير البطولة مجهولاً بعد تزايد أعداد المصابين بكورونا في أوروبا.

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