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شريف إكرامي: فايلر كان ضد رحيلي عن الأهلي

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:53 م
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بوابة الفجر
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قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق رفض رحيله عن القلعة الحمراء.

فايلر رفض مبدأ رحيلي تمامًا، وعلاقتي به مميزة للغاية، والجزئية الفنية لا تؤثر نهائيا على العلاقة".

وتابع :"جلس معنا كلاعبين وأبلغنا بأننا في عالم الاحتراف وأنه من الأولوية أن اللاعب الصغير هو من سيشارك".

وزاد :"فايلر أبلغني بأن هذا مكاني وأنا شعرت بأن الدور الفني سيظل كما هو".

وأشار :"وضعت نفسي بدلا من محمد الشناوي وأنه من الصعب أن ألعب عليه هذا ليس منطقي".

وأوضح :"لو أدير الملف بشكل مختلف أو شعرت برغبة حقيقية في البقاء، القرار كان سيكون صعبا في الرحيل وكان من الممكن أن أظل في النادي لكنه ليس أكيد.

وأشار :"لم أشارك مع الفريق منذ موسمين، وفي أخر 24 شهر شاركت في 14 مباراة فقط".

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