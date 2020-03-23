الحج والعمرة: إعفاء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة من الآثار القانونية





أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مساء اليوم الإثنين، عن إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية لموسم عمرة 1441هـ الإعفاء من آثار التأخر.





وطلبت وزارة الحج، من المعتمرين المتأخرين التقدم إلى لوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة وذلك بنهاية يوم السبت القادم الموافق 28 من شهر مارس الجاري وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.



