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الحج والعمرة: إعفاء المعتمرين المتأخرين عن المغادرة من الآثار القانونية
الإثنين 23/مارس/2020 - 11:44 م
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الفجر السعودي
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أعلنت وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع الجهات المختصة، مساء اليوم الإثنين، عن إتاحة الفرصة للمعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة إلى بلدانهم في المدة النظامية لموسم عمرة 1441هـ الإعفاء من آثار التأخر.
وطلبت وزارة الحج، من المعتمرين المتأخرين التقدم إلى لوزارة بطلب الإعفاء من الآثار القانونية والمالية المترتبة على تأخر المغادرة وذلك بنهاية يوم السبت القادم الموافق 28 من شهر مارس الجاري وذلك عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني.
*وزارة الحج والعمرة
هي إحدى الجهات الحكومية المهمة التي تضطلع بدور حيوي في تنفيذ سياسة الدولة فيما يتعلق بالرحلات الإيمانية للمسلمين،م الذين يفدون إلى بلاد الحرمين الشريفين من مختلف أنحاء العالم بغرض الحج أو العمرة أو الزيارة، ويكونون موضع اهتمامها وعنايتها قبل قدومهم وحتى عودتهم إلى ديارهم بعد أداء نسكهم سالمين غانمين، قام التنظيم عام 1422؛ حيث تقوم بمهام إشرافية وتنظيمية ورقابية لأعمال جميع الجهات ضمن منظومة مقدمي الخدمات للحجاج والزوّار والمعتمرين.
وتنطلق وزارة الحج والعمرة في أعمالها من رؤيتها المتمثلة في أن تكون رحلة الحج والعمرة والزيارة مقننة وسهلة وميسّرة في جو من السكينة والطمأنينة، لتبقى ذكرى 1422 مميزة ورائعة في ذاكرة الحاج والمعتمر والزائر تحقق له الرضا، وتجعله سفيراً ينقل للعالم جهود المملكة في خدمة ضيوف الرحمن.
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