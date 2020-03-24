تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات

في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، استعدت وزارة الإنتاج الحربي لطرح كمامات ومواد مطهرة في منافذ البيع، اليوم الثلاثاء، وتشتمل المنتجات الجديدة على مطهرات مختلفة ومتنوعة الأحجام، منها ما يناسب للأفراد ومنها ما يناسب الأسر، كما يتوافر أسطوانات للمنشآت الصغيرة، بينما يتوافر اسطوانات كبيرة للمؤسسات وأماكن العمل الكبيرة، وتم العمل عليها خلال الفترة الماضية، وسيتوفر في كافة معارض وزارة الإنتاج الحربي والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.





وأكد الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن هناك جهودًا كبيرة من الإنتاج الحربي للمساهمة في مساعي مكافحة فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم "كورونا" المستجد، حيث تم خلال الـ48 ساعة الماضية إنشاء خط إنتاج لتصنيع الكمامات (الماسك 3 إم) المعتمد عالميًا والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية تبلغ (40 ألف ماسك في اليوم)، وجاري رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يوميًا.





3 شركات تبدأ في تصنيع المطهرات

وأوضح جمبلاط، خلال تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة، أن هناك ثلاث شركات تابعة للإنتاج الحربي (مصانع 18، 45، 81 الحربية)، تصنع المطهرات بأنواعها مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لتر (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طن اليوم)، والجيل المعقم للأيدي، بالإضافة إلى المطهرات العادية مثل الكلور والمطهر الطبي، إلى جانب إنتاج الفورمالدهايد والذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن اليوم).





وأضاف رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن المنتجات موجودة في منافذ بيع ومعارض المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة، كما يمكن التقدم بطلبات الجُملة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو الشركات الثلاثة للحصول على هذه المنتجات.





وتستعرض " الفجر" معارض ومنافذ الإنتاج الحربى، التي توفر المطهرات ومواد التعقيم والكمامات الجديدة.. وهي كالتالي:

-التحرير 7 ميدان التحرير أول طلعت حرب.

- رمسيس 6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين.

- روكسي 2 شارع النادي ميدان روكسي.

- الهرم 5،4 شارع شكري عمارات الضباط.

- جسر السويس 7 ش الشيخ محمود أبو العيون مساكن الضباط.

- شبرا الخيمة شارع 15 مايو أمام كريستال عصفور.

- الهايكستب داخل الشركة شارع جوزيف تيتو.

-الزاوية الحمراء 187 شارع المدارس خلف البنك الأهلي.

- شبرا المظلات 11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران.

-الحرية 66 طريق الحرية الإسكندرية.

- لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الإسكندرية.

- مصطفي كامل 27 عمارات مساكن الضباط الإسكندرية.

- دمنهور ميدان جلال قريطم دوران الاستاد.

-العاشر من رمضان عمارة 155 محل 5 الأردنية خلف البنك الأهلي.

- رأس البر شارع 103 عشة 47.

- بنها 1 شارع الأشراف بنها الجديدة.

- طنطا 47 امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل صور شركة م 360 شارع عمر بن عبد العزيز.





وكانت هناك تقارير أشارت إلى نقص المواد المطهرة، لذا كان القرار بضرورة التدخل الفوري، للوصول لمنتج يناسب المصريين، وبأسعار تناسب الجميع، وسيتم توفير كحول إيثيلي 70٪، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات أخرى، وسوف تباع كل المنتجات بسعر التصنيع.