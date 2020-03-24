Advertisements
Advertisements
Advertisements

تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 04:24 ص
Advertisements
أرشيفية
أرشيفية
زينب وهبه
Advertisements
في إطار مواجهة الدولة لفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19"، استعدت وزارة الإنتاج الحربي لطرح كمامات ومواد مطهرة في منافذ البيع، اليوم الثلاثاء، وتشتمل المنتجات الجديدة على مطهرات مختلفة ومتنوعة الأحجام، منها ما يناسب للأفراد ومنها ما يناسب الأسر، كما يتوافر أسطوانات للمنشآت الصغيرة، بينما يتوافر اسطوانات كبيرة للمؤسسات وأماكن العمل الكبيرة، وتم العمل عليها خلال الفترة الماضية، وسيتوفر في كافة معارض وزارة الإنتاج الحربي والمنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد الدكتور صلاح جمبلاط، رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن هناك جهودًا كبيرة من الإنتاج الحربي للمساهمة في مساعي مكافحة فيروس "كوفيد-19" المعروف باسم "كورونا" المستجد، حيث تم خلال الـ48 ساعة الماضية إنشاء خط إنتاج لتصنيع الكمامات (الماسك 3 إم) المعتمد عالميًا والمقاوم للفيروسات، بطاقة إنتاجية تبلغ (40 ألف ماسك في اليوم)، وجاري رفع الطاقة الإنتاجية خلال أيام إلى 100 ألف ماسك يوميًا.

3 شركات تبدأ في تصنيع المطهرات
وأوضح جمبلاط، خلال تصريحات نشرتها الصفحة الرسمية للوزارة، أن هناك ثلاث شركات تابعة للإنتاج الحربي (مصانع 18، 45، 81 الحربية)، تصنع المطهرات بأنواعها مثل الكحول الإيثيلي بتركيز 70% والمتوفر بسعر التكلفة بعبوات تبدأ من 175 مللي حتى 4 لتر (بطاقة إنتاجية تبلغ 10 طن اليوم)، والجيل المعقم للأيدي، بالإضافة إلى المطهرات العادية مثل الكلور والمطهر الطبي، إلى جانب إنتاج الفورمالدهايد والذي يُستخدم في تطهير المزارع والأرضيات والأسطح (بطاقة إنتاجية تبلغ 100 طن اليوم).

وأضاف رئيس القطاعات الفنية بالهيئة القومية للإنتاج الحربي، أن المنتجات موجودة في منافذ بيع ومعارض المنتجات المدنية لشركات الإنتاج الحربي بالمحافظات المختلفة، كما يمكن التقدم بطلبات الجُملة إلى الهيئة القومية للإنتاج الحربي أو الشركات الثلاثة للحصول على هذه المنتجات.

وتستعرض " الفجر" معارض ومنافذ الإنتاج الحربى، التي توفر المطهرات ومواد التعقيم والكمامات الجديدة.. وهي كالتالي: 
-التحرير 7 ميدان التحرير أول طلعت حرب.
- رمسيس 6 ميدان رمسيس عمارة مصر للتأمين.
- روكسي 2 شارع النادي ميدان روكسي.
- الهرم 5،4 شارع شكري عمارات الضباط.
- جسر السويس 7 ش الشيخ محمود أبو العيون مساكن الضباط. 
- شبرا الخيمة شارع 15 مايو أمام كريستال عصفور.
- الهايكستب داخل الشركة شارع جوزيف تيتو.
-الزاوية الحمراء 187 شارع المدارس خلف البنك الأهلي.
- شبرا المظلات 11 كورنيش النيل بجوار مصر الطيران.
-الحرية 66 طريق الحرية الإسكندرية. 
- لوران 703 طريق الحرية بجوار بنك مصر الإسكندرية. 
- مصطفي كامل 27 عمارات مساكن الضباط الإسكندرية. 
- دمنهور ميدان جلال قريطم دوران الاستاد.
-العاشر من رمضان عمارة 155 محل 5 الأردنية خلف البنك الأهلي.
- رأس البر شارع 103 عشة 47.
- بنها 1 شارع الأشراف بنها الجديدة.
- طنطا 47 امتداد شارع النادي خلف محطة موبيل صور شركة م 360 شارع عمر بن عبد العزيز.

وكانت هناك تقارير أشارت إلى نقص المواد المطهرة، لذا كان القرار بضرورة التدخل الفوري، للوصول لمنتج يناسب المصريين، وبأسعار تناسب الجميع، وسيتم توفير كحول إيثيلي 70٪، وهيبوكلوريت الصوديوم، والكلور، ومطهرات أخرى، وسوف تباع كل المنتجات بسعر التصنيع.
تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات
تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات
تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات
تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات
تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات
تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات
تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات
تعرف على أماكن منافذ الإنتاج الحربي لبيع الكمامات والمطهرات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

معقم مطهرات كوفيد19 فيروس كورونا بنك مصر الكحول الإيثيلي 15

أخبار تهمك

الباز: الحكومة تعلن عن إجراءات جديدة لمواجهة كورونا خلال ساعات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الزمالك يفسد مخطط الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

منذ أقل من ساعتين

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. مرتضي منصور يفجر مفاجأة كبرى بشأن إلغاء الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يتوعد نجم الزمالك السابق

منذ حوالي 6 ساعات

"التعليم" تصدر بيانا عاجلا بشأن جدول امتحانات الثانوية العامة

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يفتح خط مفاوضات جديد للتعاقد مع نجم الدوري الإنجليزي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - بشرى سارة لجماهير الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - الزمالك يتلقي صدمة كبرى

منذ حوالي 11 ساعة

أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يتخذ قراراً صادماً بشأن رمضان صبحي

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

"العصار" يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين "الإنتاج الحربي" وشركة "DCI" الفرنسية

تعاون بين الإنتاج الحربي وشركة "رونجاس مصر" لتصنيع أسطوانات الغاز المتطورة

عقب 24 ساعة من تعطيل المدارس.. نفاذ وارتفاع أسعار المطهرات والكمامات في صيدليات الإسكندرية

برلمانية تكشف سبب ارتفاع أسعار المطهرات في الصيدليات

الرقابة الإدارية تضبط 78 ألف كمامة وقفاز ومطهر طبي بصيديات مخالفة في الإسكندرية (صور)

رئيس مصنع 45 الحربي: أنتجنا أنواعا جديدة من المطهرات لمواجهة كورونا

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

هل تتوقع انخفاض أسعار السيارات خلال الفترة المقبلة؟

الأكثر قراءة
03:06 ص

عاجل.. الأمن يفرق تجمعات للدعاء ضد كورونا بالإسكندرية

عمرو أديب: نحن في كرب عظيم.. ونحتاج إلى قرارات تاريخية

10:35 م

عاجل.. بشرى سارة لأولياء أمور طلاب المدارس والجامعات الخاصة

02:54 م

عاجل.. نقابة الممثلين تقرر إيقاف سارة درزاوي وحازم إيهاب ومحمود الليثي

01:17 ص

وزيرة الصحة توجه رسالة عاجلة للمواطنين

01:31 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف تُصبح مليونيرًا فى اقتصاد كورونا؟

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: إيطاليا.. كل الطرق تؤدي إلى "كورونا"

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: ترامب يكذب.. الولايات المتحدة ليست مستعدة لمواجهة كورونا

DMCA.com Protection Status