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أب وابنه يوجهان رسالة للشعب المصري من داخل مستشفى العزل

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:31 ص
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الطفل المصاب
الطفل المصاب
أمنية فوزي
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وجه محمد النشؤاتي، مواطن مصري، رسالة إلى الشعب، من إحدى مستشفيات العزل، قائلًا إنه يعمل مرشدًا سياحيًا، وكان يصطحب سائحًا ألمانيًا مصابًا بفيروس كورونا بدون أعراض، متابعًا: "لما رجعت كان عندي برد جامد جدًا وروحت للدكتور وإداني علاج، ولكن كان لازم أروح لوزارة الصحة وأشوف سبل العلاج".

وأضاف خلال مقطع فيديو أذاعته فضائية "إكسترا نيوز"، أنه توجه إلى حميات إمبابة، وسحبوا منه عينات هو وأسرته، واتضح أنه نقل الفيروس لابنه، مستكملًا: "الأطباء أعطونا كل الرعاية والاهتمام".

وتابع: "بقول لكل الآباء والأمهات إن الأمر في بلدنا أمن قومي، ولازم نعدي المرحلة دي، ولما الريس يقول حاجة يقصد بها خير للبلد كلها، وإن شاء الله هنعدي المرحلة دي، ولو التزمنا وقعدنا في البيت هنعدي الخطر، أرجو الالتزام في البيت، القعدة في المستشفيات صعبة، وقعادك في البيت ضروري".

في حين قال "آدم"، نجله، إنه أصيب بالفيروس، موجهًا الشكر لأصدقائه ومدرسته لدعمهم له، قائلًا: "إن شاء الله هطلع من هنا قوي".
أعلنت وزارة الصحة والسكان، الاثنين، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 96 حالة.

وكشف مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 12 حالة من المصابين بفيروس كورونا المستجد من مستشفى العزل، من ضمنهم 10 أجانب و2 مصريين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 68 حالة حتى اليوم، من أصل الـ96 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.

وأوضح أنه تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين هو 366 حالة من ضمنهم 68 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و19 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

كما تواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

كما أصدرت وزارة الصحة والسكان، عددا من الإرشادات والنصائح الواجب إتباعها لتفعيل إجراءات الوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد في المنازل. 

وتضمنت التعليمات الحرص على ممارسة التمارين الرياضية في المنزل وليس الصالات الرياضية التى يمكن أن تكون مصدرا لنقل العدوي عن طريق لمس الأسطح.

ونصحت الوزارة بالمواظبة على نظافة اليدين جيدا باستمرار، بفركهما بمطهر كحولي أو غسلهما جيدا بالماء والصابون، إلى جانب إتباع ممارسات النظافة التنفسية الجيدة عند السعال والعطس، والحرص على تغطية الفم والأنف بمرفقك المثني أو بمنديل ورقي، والتخلص من المنديل بعد ذلك فورا في سلة المهملات وغسل اليدين مع التأكد من توافر المناديل الورقية في مكان العمل.

وطالبت الوزارة بتجنب المخالطة اللصيقة مع الأشخاص الذين سافروا إلى الخارج وخاصة الدول التي ظهر بها المرض، أو الذين تظهر عليهم أعراض حمى وسعال، والاحتفاظ بمسافة لا تقل عن متر واحد "3 أقدام" مع أي شخص يسعل أو يعطس.
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مطهر الكحول مصر كورونا فيروس كورونا صحة عالمية الاجراءات الوقائية 12 حالة

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