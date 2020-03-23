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شريف إكرامي: رحيلي عن الأهلي جاء بعد تفكير عميق

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:48 م
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بوابة الفجر
علي نبوي
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قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن قرار رحيله عن النادي اتخذه بعد تفكير عميق.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم أكرر الرحيل عن الأهلي مفاجئا ولكني فكرت في الكثير من الوقت عن السنياريو الخروج من النادي الأحمر".

وتابع :"بدأت في اتخاذ القرار بعقلي، القرار بالنسبة لي هو الأنسب لأني اتخذته بعقلي".

وواصل :"والدي تفاجئ بتوقيت الإعلان، وتحدثت معاه في هذا القرار، أنا أتعود على السمع وأحصل على وقتي وبعد ذلك أقرر ما سأفعل".

وأشار :"لم أتشاور أو أتناقش مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقال لي بأنني لاعب مهم ولي رصيد وكان من باب أولى أن يطرق الباب ويلبغني".

وأوضح :"أبلغته أنه من الصعب أن اتخذ مثل هذا القرار، وأي تلميح عن هذا الأمر ليس من الاحتراف".

واستطرد :"ليس من الاحتراف أن تمر فترة انتقالات دون أن يتم فتح اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم".
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