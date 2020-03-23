شريف إكرامي: رحيلي عن الأهلي جاء بعد تفكير عميق

قال شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن قرار رحيله عن النادي اتخذه بعد تفكير عميق.



وأضاف في تصريحات تلفزيونية :"لم أكرر الرحيل عن الأهلي مفاجئا ولكني فكرت في الكثير من الوقت عن السنياريو الخروج من النادي الأحمر".



وتابع :"بدأت في اتخاذ القرار بعقلي، القرار بالنسبة لي هو الأنسب لأني اتخذته بعقلي".



وواصل :"والدي تفاجئ بتوقيت الإعلان، وتحدثت معاه في هذا القرار، أنا أتعود على السمع وأحصل على وقتي وبعد ذلك أقرر ما سأفعل".



وأشار :"لم أتشاور أو أتناقش مع كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وقال لي بأنني لاعب مهم ولي رصيد وكان من باب أولى أن يطرق الباب ويلبغني".



وأوضح :"أبلغته أنه من الصعب أن اتخذ مثل هذا القرار، وأي تلميح عن هذا الأمر ليس من الاحتراف".



واستطرد :"ليس من الاحتراف أن تمر فترة انتقالات دون أن يتم فتح اللاعب الذي ينتهي تعاقده بنهاية الموسم".

