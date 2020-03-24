أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 24-3-2020

أسعار الدولار اليوم
بالرغم من توجه بعض المواطنين للتخلي عن العملة الأمريكية من أجل شراء شهادات الـ 15 % المطروحة في بنكا مصر والأهلي، لتستقر أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بتراجع العملة الخضراء مع تزايد المعروض في السوق، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.
شهادة ادخار بعائد 15 %
أعلن البنك الأهلي، وبنك مصر، حصيلة بيع الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 % ومدتها عام، في اليوم الأول للطرح ليبلغ نحو 6.2 مليار جنيه، وجاري حصر مبيعات اليوم الثاني .
وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي إن حصيلة البنك خلال أول يوم للطرح بلغت 4.5 مليار جنيه، وأن 80 % منها من المعاملات تم من خلال القنوات الإلكترونية، او مركز الاتصال الخاص بالبنك.
وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15%، يصرف شهريا في إطار التوجه لدعم الاقتصاد المصري ضد تداعيات تفشي فيروس كورونا.
ومن جانبه، كشف محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، عن وصول حصيلة الشراء لشهادة "إبن مصر " التي أعلن البنك عن طرحها بفائدة 15 % إلى نحو 1.7 مليار جنيه خلال اليوم الأول لطرحها، مشيرا إلى أن الاكتتاب في هذه الشهادات تم "إلكترونيا".
وأوضح أنه تم إلغاء جميع العمولات والرسوم على التحويلات المحلية بالجنيه المصرى، أو تطبيق غرامات لعدم دفع الأقساط في موعدها، مشددًا على أن بنك مصر أخذ جميع التدابير الاحترازية والوقاية بتعقيم جميع فروع البنك والالتزام بإجراءات التعقيم وكل شئ يخص الأجراءات الوقاية، مطالبًا العملاء بعدم التكدس على البنوك.
وأشار إلى أن شهادة "ابن مصر" يستطيع أي عميل في بنك مصر أو أي بنك آخر التقدم عليها تليفونيًا بدون الذهاب للبنك، وذلك حفاظًا على صحتهم والوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا.
أسعار الدولار اليوم في البنوك:
|
البنك
|
سعر شراء الدولار
|
سعر بيع الدولار
|
سعر الدولار في البنك
المركزي
|
15.6884
|
15.8184
|
سعر الدولار في البنك
الأهلي
|
15.68
|
15.78
|
سعر الدولار في بنك مصر
|
15.68
|
15.78
|
سعر الدولار في بنك
القاهرة
|
15.68
|
15.78
|
سعر الدولار في بنك
قناة السويس
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في العربي
الأفريقي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك
بلوم
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في أبوظبي
الإسلامي
|
15.72
|
15.82
|
سعر الدولار في بنك SAIB
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك مصر
إيران
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك HSBC
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في المصرف
العربي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في الكويت
الوطني
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك عودة
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك المشرق
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك التعمير
والإسكان
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في البنك الاهلي
الكويتي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في المصرف
المتحد
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في البنك المصري
الخليجي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في البنك التجاري
الدولي
|
15.70
|
15.80
|
سعر الدولار في بنك كريدي
أجريكول
|
15.70
|
15.80