أسعار الدولار اليوم الثلاثاء 24-3-2020

أسعار الدولار اليوم

بالرغم من توجه بعض المواطنين للتخلي عن العملة الأمريكية من أجل شراء شهادات الـ 15 % المطروحة في بنكا مصر والأهلي، لتستقر أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، مع توقعات بتراجع العملة الخضراء مع تزايد المعروض في السوق، وتتابع بوابة الفجر أسعار الدولار لحظة بلحظة.

شهادة ادخار بعائد 15 %

أعلن البنك الأهلي، وبنك مصر، حصيلة بيع الشهادات الإدخارية ذات العائد الثابت بنسبة 15 % ومدتها عام، في اليوم الأول للطرح ليبلغ نحو 6.2 مليار جنيه، وجاري حصر مبيعات اليوم الثاني .





وقال هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي إن حصيلة البنك خلال أول يوم للطرح بلغت 4.5 مليار جنيه، وأن 80 % منها من المعاملات تم من خلال القنوات الإلكترونية، او مركز الاتصال الخاص بالبنك.





وأوضح يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، إن البنك قرر طرح شهادة ادخار جديدة لمدة سنة بفائدة 15%، يصرف شهريا في إطار التوجه لدعم الاقتصاد المصري ضد تداعيات تفشي فيروس كورونا.



