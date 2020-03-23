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رسميًا.. realme تُصعب المنافسة في السوق المصري بهاتفين جديدين للفئة الاقتصادية

الإثنين 23/مارس/2020 - 11:29 م
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ريلمي سي 3
ريلمي سي 3
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قامت شركة realme أخيرا بكشف النقاب عن أحدث هواتفها في السوق المصري للفئة الاقتصادية، وهما هاتف C3 وكذلك هاتف 6i، والذين يتميزان بمميزات عصرية من تصميم أنيق وشاشة سلسة وأداء فائق السرعة وبطارية هائلة.

 

وأطلقت شركة realme على هاتفها C3 لقب وحش الألعاب، وكذلك أيضًا هاتف 6i والتي قامت realme  بوضع شعار له "أطلق وحش الألعاب" لهاتفها الـ 6i لما له من مميزات تجعله الأبرز في فئته السعرية.

 

ويأتي هاتف realme C3 بشاشة HD+ Mini-drop Fullscreen عالية الدقة بحجم 6.5 بوصة، وكاميرا خلفية ثلاثية AI، مع بطارية تبلغ 5000 مللي أمبير، والمُفاجأة هي أن realme C3 هو أول هاتف يأتي بمعالج MediaTek Helio G70 في العالم، و يتوفر بلونين أحمر ناري، وأزرق جليدي.

 

هذا بالإضافة إلى شاحن سريع يدعم الشحن العكسي، ومن المقرر أن يأتي الهاتف في السوق المصري بنسخة أصدار واحدة، و ذاكرة عشوائية 3 جيجا بايت رام، و64 جيجا بايت روم. ويتوفر هاتف ريلمي C3 بسعر 2290، ويمكن الحصول عليه بسعر 2190 على سوق.كوم في الفلاش سيل والذي يبدأ غدا الموافق 24 مارس في الساعة الثانية مساءاً.

 

 

صرح جوزيف وانج، المدير العام لعمليات ريلمي الشرق الأوسط وأفريقيا: " تلتزم شركة realme بتمكين الشباب من تجربة منتجات رائعة بأسعار تنافسية مناسبة والاستمتاع بحياة سعيدة تقدمها التكنولوجيا المتطورة والتصميم العصري الفريد".

 

 

 ويعد realme C3 مثالياً لمستخدمي الهواتف الذكية السائدة للاعبين المُحترفين للهواتف المحمولة من خلال وحدة معالجة الرسومات  Mali-G52 عالية الكفاءة والفعالية.

 

 

كما يأتي ريلمي C3 مع بطارية ضخمة بسعة 5000 مللي أمبير والتي تمكن للمستخدم الاستمتاع بالترفيه بدون توقف، فيمكن للمستخدم أن يتحدث لساعات ويقوم بتشغيل مقاطع فيديو YouTube، ويستمع إلى الموسيقى، ويلعب، وينتقل لساعات دون أي انقطاع. كما يدعم الشحن العكسي، مما يعني أنه يمكن شحن الأجهزة الأخرى مثل بنك الطاقة.

 

أما عن هاتف 6i يأتي شاشة كاملة بحجم 6.5 بوصة، وكاميرا رباعية بتقنية الذكاء الاصطناعي AI ودقة 48 ميجابكسل، وبطارية تبلغ 5000 مللي أمبير، وهو أول هاتف يأتي بمعالج MediaTek Helio G80 في العالم مما يوفر قوة مذهلة. وحدة المعالجة المركزية الثماني النواة لها تردد رئيسي يصل إلى 2.0 جيجا هرتز ، حيث تقدم أداء أفضل بنسبة 10 ٪ من الجيل السابق.

 

وتوفر وحدة معالجة الرسومات GPU 1000MHz من G52 Mali أداءً أفضل بنسبة 10٪. والنتيجة هي جودة صورة أكبر معدل إطار أكثر ثباتًا مما يجعل الجهاز realme 6i متميزًا أثناء اللعب.

 

ويتوفر هاتف realme 6i بشاحن فلاش سريع بقوة 18 واط و يأتي بإصدارين ، 3 جيجا بايت رام و64 جيجا بايت روم بسعر 2890 جنيها، ونسخة 4 جيجا رام، و128 جيجابايت روم بسعر 3390 جنيهً مصريًا، ومن المقرر أن يبدأ الحجز المُسبق من يوم 1 أبريل وحتى 6 أبريل، و سيتوفر النسختان على موقع سوق.كوم بسعر 2890 للنسخة الأولى ، وسعر 3290 للنسخة الثانية على التوالي في فترة الحجز المسبق.

 

كل هذا يأتي مع تصميم ذو فلسفة أنيقة وكلاسيكية من أعمال ناوتو فوكاساوا، ليأتي إلينا بلونين ذو الذوق البسيط والواضح، وهم الحليب الأبيض، الشاي الأخضر، ويعتبر الـ 6i هو أول جهاز في سلسلة الهواتف الجديدة التي تنوي ريلمي إطلاقها.


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الكلمات المفتاحية

هواتف الفئة المتوسطة ريلمى الصينية الهواتف الذكية السوق المصري

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