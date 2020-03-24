أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24/3/2020.. وقفزة جديدة في سعر المعدن الأصفر

أسعار الذهب في مصر





قفزة جديدة تشهدها أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 14 جنيهًا بدعم من تحقيق المعدن الأصفر أعلى مكسب يومي في البورصة العالمية بعد أن فشلت خطط التحفيز في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا ، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:









أسعار الذهب في الصاغة





جرام الذهب عيار 24 سعر 786.69 جنيهًا





جرام الذهب عيار 21 سعر 688.37 جنيهًا





جرام الذهب عيار 18 سعر 590.03 جنيهًا





سعر الجنيه الذهب 5,507 جنيهًا









أسعار الذهب اليوم





سجل الذهب عيار 18 سعر 590.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 688.37 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 786.69 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,507 جنيه.









أسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 781 إلى 783 عيار 22 716 إلى 718 عيار 21 683 إلى 685 عيار 18 585 إلى 587 عيار 14 455 إلى 457 عيار 12 390 إلى 391 الاونصة 24.276 إلى 24.347 الجنيه الذهب 5,464 إلى 5,480 الكيلو 780.571 إلى 782.857 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 786.69جنيه 49.96 $ سعر الذهب عيار 22 721.14جنيه 45.80 $ اسعار الذهب عيار 21 688.37 جنيه 43.71 $ اسعار الذهب عيار 18 590.03 جنيه 37.47 $ سعر الذهب عيار 14 458.91 جنيه 29.14 $ سعر الذهب عيار 12 393.35جنيه 24.98 $ سعر الذهب عيار 9 295.01جنيه 18.73 $ اسعار أوقية الذهب 24,466 جنيه 1,554 $ اسعار جنيه الذهب 5,507 جنيه 349.72 $ اسعار كيلو الذهب 786,693 جنيه 49,958 $







أسعار الذهب عالميًا:



