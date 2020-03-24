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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24/3/2020.. وقفزة جديدة في سعر المعدن الأصفر
الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 ص
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الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر
قفزة جديدة تشهدها أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 14 جنيهًا بدعم من تحقيق المعدن الأصفر أعلى مكسب يومي في البورصة العالمية بعد أن فشلت خطط التحفيز في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:
أسعار الذهب في الصاغة
جرام الذهب عيار 24 سعر 786.69 جنيهًا
جرام الذهب عيار 21 سعر 688.37 جنيهًا
جرام الذهب عيار 18 سعر590.03 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب 5,507 جنيهًا
أسعار الذهب اليوم
سجل الذهب عيار 18 سعر 590.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر688.37 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 786.69 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,507 جنيه.
أسعار الذهب الأن
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
|
الوحدة
|
سعر الذهب بالجنيه المصري
|
عيار 24
|
781 إلى 783
|
عيار 22
|
716 إلى 718
|
عيار 21
|
683 إلى 685
|
عيار 18
|
585 إلى 587
|
عيار 14
|
455 إلى 457
|
عيار 12
|
390 إلى 391
|
الاونصة
|
24.276 إلى 24.347
|
الجنيه الذهب
|
5,464 إلى 5,480
|
الكيلو
|
780.571 إلى 782.857
متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري
|
الوحدة
|
جنيه مصرى
|
دولار أمريكى
|
اسعار الذهب عيار 24
|
786.69جنيه
|
49.96 $
|
سعر الذهب عيار 22
|
721.14جنيه
|
45.80 $
|
اسعار الذهب عيار 21
|
688.37 جنيه
|
43.71 $
|
اسعار الذهب عيار 18
|
590.03 جنيه
|
37.47 $
|
سعر الذهب عيار 14
|
458.91 جنيه
|
29.14 $
|
سعر الذهب عيار 12
|
393.35جنيه
|
24.98 $
|
سعر الذهب عيار 9
|
295.01جنيه
|
18.73 $
|
اسعار أوقية الذهب
|
24,466 جنيه
|
1,554 $
|
اسعار جنيه الذهب
|
5,507 جنيه
|
349.72 $
|
اسعار كيلو الذهب
|
786,693 جنيه
|
49,958 $
أسعار الذهب عالميًا:
صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 5.6 بالمائة ليسجل 1567.60 دولار للأوقية.
وحقق المعدن الأصفر أكبر مكاسب يومية من حيث القيمة الدولارية على الإطلاق استناداً إلى البيانات التي ترجع إلى عام 1984، وأكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية منذ 2009.
وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 3.7 بالمائة ليسجل 1556.64 دولار للأوقية.
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