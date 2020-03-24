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أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 24/3/2020.. وقفزة جديدة في سعر المعدن الأصفر

الثلاثاء 24/مارس/2020 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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أسعار الذهب في مصر

قفزة جديدة تشهدها أسعار الذهب في مستهل التعاملات اليوم الثلاثاء، ليصعد سعر جرام الذهب بنحو 14 جنيهًا بدعم من تحقيق المعدن الأصفر أعلى مكسب يومي في البورصة العالمية بعد أن فشلت خطط التحفيز في التخفيف من تداعيات فيروس كورونا، وتتابع بوابة الفجر أسعار الذهب أول بأول:


أسعار الذهب في الصاغة

جرام الذهب عيار 24 سعر 786.69 جنيهًا

جرام الذهب عيار 21 سعر 688.37  جنيهًا

جرام الذهب عيار 18 سعر590.03 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب 5,507 جنيهًا


أسعار الذهب اليوم 

سجل الذهب عيار 18 سعر 590.03 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر688.37 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر  786.69 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,507   جنيه.


أسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

781 إلى 783

عيار 22 

716 إلى 718

عيار 21

683 إلى 685

عيار 18

585 إلى 587

عيار 14

455 إلى 457

عيار 12

390 إلى 391

الاونصة

24.276 إلى 24.347

الجنيه الذهب

5,464 إلى 5,480

الكيلو

780.571 إلى 782.857

 

 

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 786.69جنيه       

 49.96 $

سعر الذهب عيار 22

 721.14جنيه

 45.80 $

اسعار الذهب عيار 21

688.37 جنيه       

43.71 $

اسعار الذهب عيار 18

 590.03 جنيه

37.47 $

سعر الذهب عيار 14

458.91 جنيه

29.14 $

سعر الذهب عيار 12

393.35جنيه

24.98 $

سعر الذهب عيار 9

295.01جنيه

18.73 $

اسعار أوقية الذهب

24,466 جنيه

1,554 $

اسعار جنيه الذهب

5,507 جنيه

349.72 $

اسعار كيلو الذهب

786,693 جنيه

49,958 $


أسعار الذهب عالميًا:

صعد سعر العقود الأجلة للذهب تسليم شهر يونيو بنحو 5.6 بالمائة ليسجل 1567.60 دولار للأوقية.

وحقق المعدن الأصفر أكبر مكاسب يومية من حيث القيمة الدولارية  على الإطلاق استناداً إلى البيانات التي ترجع إلى عام 1984،  وأكبر ارتفاع من حيث النسبة المئوية منذ 2009.

وصعد سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 3.7 بالمائة  ليسجل 1556.64 دولار للأوقية.
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