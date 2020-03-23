أخبار الزمالك اليوم الإثنين 23 مارس: 30 مليون لضم نجم الأهلي.. الاقتراب من حسم صفقة خليفة محمد صلاح.. مفاجأة بشأن رحيل كارتيرون عن الزمالك

شهد نادي الزمالك اليوم الإثنين ٢٣ مارس العديد من الأخبار الهامة والانباء المثيرة داخل جدران القلعة البيضاء أبرزها استهداف النادي لضم خليفة محمد صلاح ومفاجأة نارية من مدافع الفريق و حسم موقف النادي من عودة الشناوي وغيرها من الأخبار الهامة.









الزمالك يعرض 30 مليون جنيه لضم نجم الأهلي

كشفت تقارير صحفية بأن مسئولي الزمالك فتحوا خط المفاوضات مع أحمد فتحي نجم الأهلي من أجل التعاقد معه في الموسم المقبل.





وكشفت التقارير الصحفية أن مسئولي الزمالك عرضوا على فتحي الحصول على 30 مليون جنيه على أن تكون مدة العقد موسمين مقبلين لكن فتحي لم يحسم موقفه بشكل نهائي حتى الآن.





شيكابالا يحذر لاعبي الزمالك

طالب الجهاز الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون محمود عبد الرازق شيكابالا بالاطمئنان على حالة اللاعبين خلال فترة توقف النشاط الكروي





وجاء طلب المدير الفني من شيكابالا باعتباره اقدم اللاعبين الموجودين في الفريق حيث تواصل شيكا مع اللاعبين وطالبهم بتنفيذ البرنامج التدريبي الموضوع من المدير الفني لتنفيذه بالمنزل .





وتحدث شيكابالا مع اللاعبين عن ضرورة الالتزام داخل المنزل وعدم الإفراط في تناول المأكولات والمشروبات والحفاظ على الوزن المناسب، على هامش فترة الراحة التي حصل عليها اللاعبين.





قرار نهائي.. كارتيرون يحسم مصير نجم الزمالك

رفض الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عودة حميد أحداد المعار لفريق الرجاء المغربي إلى صفوفالفريق الأبيض عقب نهاية الموسم الجاري





وتحفظ كارتيرون على عودة أحداد للزمالك، في ظل وجود اكثر من لاعب مميز في مركز الجناح وصناعة اللعب، حيث يمتلك الفريق الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد اوناجم و زيزو وشيكابالا وبامبو واسلام جابر ومصطفى فتحي ويوسف أوباما.





واكد مصدر مقرب من كارتيرون بأنه طلب تأجيل حسم موقف اللاعبين المعارين حتى وضوح الرؤية بخصوص استكمال الموسم الكروي من عدمه في ظل ازمة فيروس كورونا المستجد.





الزمالك يفسد مخطط الأهلي

اقتحم مسئولو نادي الزمالك صفقة التعاقد مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





ودخل نادي الزمالك في مفاوضات لضم جناح المقاولون العرب بعد إشادة كبيرة من قبل جهاز الكرة بالقلعة البيضاء فى ظل قدرات اللاعب الكبيرة ما يمكنه من اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب.





عرض الزمالك يلوح في الأفق.. حسام عاشور يحسم مصيره من الاعتزال

كشفت تقارير صحفية أن حسام عاشور نجم وقائد الأهلي يقترب من حسم موقفه بشكل نهائى من العرض الذي قدمته له إدارة النادي وذلك بعد إخطاره بعدم رغبة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق فى استمراره في الموسم المقبل.





وعرضت إدارة الأهلي على عاشور إقامة مباراة اعتزال مع فريق كبير ويحصل على عائدها بشكل كامل بالإضافة إلى العمل كمحلل بقناة النادي وتعيينه في منصب إداري في الفريق الكرة لإكسابه المزيد من الخبرات وتكريماً لمشواره مع النادي ليقدر إجمالي ما سيحصل عليه عاشور في حال قبول عرض النادي بعشرة ملايين جنيه في الموسم المقبل.





الزمالك يتلقي صدمة كبرى

تلقى نادي الزمالك اليوم الإثنين 23 مارس نبأ صادم بسبب البرتغالي جوسفالدو فيريرا مدرب الفريق السابق.





وقام الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بمنح نادي الزمالك مهلة لتسديد مستحقات فيريرا والبالغة 400 ألف دولار إلى جانب معاونيه السابقين.





مرتضي منصور يحسم مصير الزمالك من ضم رمضان صبحي وحسام عاشور

رد نادي الزمالك على الأنباء المنتشرة في الفترة الأخيرة حول تعاقد النادي مع حسام عاشور ورمضان صبحي نجمي النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ولكن نفى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جميع الأنباء المنتشرة حول تعاقد النادي مع عاشور أو صبحي في الصيف القادم.





وأكد مرتضى منصور أن نادي الزمالك لم يدخل في أي مفاوضات نهائيا مع حسام عاشور أو رمضان صبحي في الفترة الماضية خاصة وأنه لا أحد يعرف مصير النشاط الرياضي في مصر حتى الآن بسبب فيروس كورونا.





الزمالك يكشف موعد الحكم في ملف كهربا

تحدث أحمد عبد الفتاح، المستشار القانوني لنادي الزمالك، عن آخر تطورات شكوى الأبيض أمام محمود عبدالمنعم "كهربا"، جناح النادي الأهلي، مشيرًا إلى أنه من المنتظر رد "الفيفا" على الشكواه خلال شهرين.





وقال عبد الفتاح في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورت2": "الزمالك جهز أوراقه الخاصة ضد النادي البرتغالي ومحمود عبدالمنعم كهربا والأهلي، وتم تقديم الدفوع ومنتظرين رد الأهلي، وبحد أقصى خلال شهرين سينتهي الأمر".





وتابع: "أقصى ما نريده من ملف كهربا أن نحفظ حق النادي، وإيقاف عملية انتقال اللاعب من نادي لآخر".





مدافع الزمالك يفجر مفاجأة عن مفاوضات الأهلي معه

كشف مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش"، عن أنه كان قريبا من الانضمام للأهلي قبل ان ينتقل للقلعة البيضاء.





وخلال استضافته عبر قناة نادي الزمالك مساء الأحد قال الونش: "أنا لعبت في مراكز الشباب وأكاديميات الأهلي بالأقاليم لفترة، وبدأت مشواري معهم عام 2009، وبقيتُ 8 أعوام معهم منهم 4 مواسم في الفريق الأول، وتم انضمامي لناشئين فريق طلائع الجيش عن طريق مدرب حراس فريق الطلائع أيمن شرف.





كوفي يكشف أسرار صادمة في ملف رحيله المفاجىء عن الزمالك

كشف محمد كوفي مدافع سموحة، تفاصيل رحيله عن فريق الزمالك، منذ ثلاث سنوات في منتصف الموسم، مؤكداً أنه لم يرغب في الرحيل لإرتباطه بعلاقة قوية مع جماهير الأبيض.





وقال كوفي في تصريحات لبرنامج الماتش على فضائية صدى البلد "رئيس الزمالك ألقى المياه في وجهي، مما دفعني للرحيل عن صفوف الأبيض".





وأضاف "أخبرت اللاعبين بأنني لا أتحمل البقاء داخل صفوف الفريق، لكني أعشقه".





الزمالك يستهدف التعاقد مع خليفة محمد صلاح في الصيف

يبحث مسئولوا القلعة البيضاء التعاقد مع طاهر محمد طاهر مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي المقاولون العرب والملقب بخليفة محمد صلاح، للحصول على خدماته لصالح الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.





وتحدثت تقارير صحفية مساء اليوم الأحد عن دخول مسئولوا نادي الزمالك في مفاوضات لضم جناح المقاولون العرب بعد إشادة كبيرة من قبل جهاز الكرة بالقلعة البيضاء فى ظل قدرات اللاعب الكبيرة ما يمكنه من اللعب فى أكثر من مركز داخل الملعب.





وكيل أعمال إيطالي يُفجر مفاجأة مدوية بشأن رحيل "كارتيرون" عن الزمالك للتدريب بالدوري الياباني

فجر وكيل أعمال إيطالي مفاجأة مدوية بشأن التفاصيل الخاصة بإتفاق الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، لتولي القيادة الفنية لأحد الأندية اليابانية لمدة موسمين، قبل تراجعه بشكل مفاجئ بسبب الاختلاف في بعض الأمور المالية بينهما، وأعلن استمراره مع الفريق الأبيض خلال الفترة الحالية.





وقال وكيل الأعمال الإيطالي صاحب الأصول المغربية "فرناندو" في تصريحات خاصة لـ"الفجر الرياضي" أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون تواصل معه عبر أحد الوسطاء وأرسل إليه السيرة الذاتية الخاصة به من أجل إحضار عرضًا مناسبًا للرحيل عن القلعة البيضاء، وحدد له بعض الشروط والطلبات المالية لمراعاتها في العرض الجديد.





وأضاف: " تقابلت مع باتريس كارتيرون في إسبانيا وقدمت له عرضًا لتدريب أحد الأندية اليابانية، وتم الاتفاق على كافة البنود المالية والأمور التعاقدية والتي حددها المدرب من بينها أن يكون التعاقد لمدة موسمين، والحصول على مبلغ 120 ألف يورو شهريًا، بالإضافة لتوفير سيارة وفيلا له، وإرسال تذاكر الطيران الخاصة به للسفر لليابان لإتمام التعاقد".





الكشف عن موقف الزمالك من عودة أحمد الشناوي

يسعي نادي الزمالك لتدعيم صفوفه خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة.





وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولي نادي الزمالك رفضوا فكرة التعاقد مع أحمد الشناوي، حارس مرمى نادي بيراميدز في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.



