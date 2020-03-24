وزيرة الصحة: "ما زلنا بمرحلة التحكم في انتشار وباء كورونا"

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، على أننا ما زلنا في مرحلة التحكم في انتشار وباء فيروس كورونا، رغم زيادة أعداد المصابين.





وتابعت "زايد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث" مساء الاثنين: "مازلنا قادرين على الرصد والتتبع، وهدفنا ألا تصل الإصابات إلى أرقام كبيرة"، مؤكدة أنه كلما قلت الإصابات زادت فرصة العلاج بشكل أفضل، بالإضافة إلى زيادة قدراتهم الاستيعابية لأعداد المصابة.





وأضافت وزيرة الصحة، أن وصول الإصابات لرقم ألف رقم ربما يكون ليس مفزعًا لكل الدول، ولكن بالنسبة لنا في مصر رقم ومؤشر لا يفضلونه ولا يحبون أن نصل إليه بسرعة.





واستكملت: "لو وصلنا لرقم ألف على المدى طويل مش هيبقى مقلق بعد 10 أيام أو 12 يوم، لكن لو حصل في تلات أيام هيبقى صعب في التقصي والمتابعة".



